Cosa fare a Pasquetta 2021 a casa? Le idee ed i suggerimenti per non perdere l’illusione e l’atmosfera festosa di questi giorni, nonostante la reclusione quasi forzata in virtù delle restrizioni del nuovo DPCM, possono aiutarci a goderci comunque questo giorno di festa. Possiamo ancora una volta usare la nostra immaginazione per non venire sopraffatti dai sacrifici che ci sono stati imposti. Sono tante le cose che possiamo fare per celebrare la Pasquetta: prendete ispirazione.

Pasquetta 2021: idee su cosa fare

Pasqua con chi vuoi e… Pasquetta pure. Già perché, causa DPCM, a Pasquetta non si potranno fare grigliate all’aperto, né gite fuori porta o, peggio, viaggi. Sì, ma cosa fare, allora, se si deve stare in casa? Non potendo uscire, le possibilità si riducono notevolmente, ma non tutto è perduto, anzi. Magari potrebbe essere l’occasione perfetta per fare qualcosa di originale e diverso dall’ordinario, e scoprire nuove passioni o dare vita a nuove tradizioni.

A proposito di queste: quante sono le tradizioni italiane connesse alla Pasqua? Difficile fare una stima: la “Settimana santa” che culmina nel Venerdì Santo e poi nella Pasqua di resurrezione viene celebrata in centinaia di paesi e di città in tutto il Paese, in particolar modo al sud. Processioni, rituali ancestrali, costumi che risalgono alla notte dei tempi si accompagnano a un coinvolgimento collettivo che non ha eguali in altri periodi dell’anno, neanche a Natale. Ma che quest’anno, come lo scorso del resto, saranno di molto limitate, se non addirittura cancellate. Ecco, però, quello che possiamo fare a Pasquetta 2021 a casa. Continuate a leggere…

Pasquetta, che giorno è

Spesso la identifichiamo come la festività che apre la primavera, la prima vera occasione per fare delle scampagnate, dei pic nic, delle passeggiate immersi nella natura. Pasquetta è il giorno che segue la Pasqua, che ogni anno cade in una data diversa. Festeggiandosi, quella del 2021, il 4 aprile, il giorno di Pasquetta sarà il 5. Praticamente cade in piena primavera, e questo la renderebbe perfetta per una vacanza alla scoperta delle nuove fioriture di stagione. Probabilmente, però, dovremo posticiparla di qualche giorno. Non demordiamo.

Cosa fare a Pasquetta 2021: idee

Più che cosa fare, la domanda esatta potrebbe essere: cosa si può fare a Pasquetta, che il nuovo DPCM non ci abbia ancora vietato?

Si può organizzare una caccia alle uova di Pasqua nel cortile.

Preparare un dolce con il cioccolato delle uova di Pasqua.

Vedere un film a tema o un documentario sulle tradizioni della Pasquetta degli altri paesi.

Fare una grigliata in giardino cucinando tutte le portate sulla griglia.

Fare un pic nic in balcone preparando ricette sfiziose.

Fare un karaoke in famiglia.

Giocare a tutti i giochi da tavolo che si hanno in casa.

Organizzare un incontro virtuale su Zoom con gli amici per “vedersi” nonostante tutto.

Bene, noi vi abbiamo dato qualche consiglio, ma non dimenticate che in Italia ci sono tantissimi posti che non aspettano altro che il Coronavirus ci dia tregua per potersi svelare in tutta la loro bellezza. Pensate a ciò che potreste fare in futuro. In fondo, almeno questo, lo possiamo ancora fare!

