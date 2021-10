Il costume di Halloween di Squid Game promette di dominare la scena questo 2021. Se vuoi sapere come realizzarlo in casa con la minima spesa, sei nel posto giusto. Che tu voglia indossare la minacciosa uniforme da guardia rossa o vestire i panni dei “concorrenti” del “gioco del calamaro”.

Il successo di Squid Game è inquietante nella sua violenza, ma non si può negare che la serie abbia tenuto incollati milioni di spettatori in tutto il mondo e che abbia creato intorno a sé un’attrazione inarrestabile. Quindi, se questo Halloween vuoi travestirti a tema non ti giudicheremo per questo. Ma, prima di andare avanti, dovresti scegliere quale personaggio tu voglia impersonare.

Leggi: Squid Game: quali sono i 6 giochi?

Costume di Squid Game fai da te

Se vuoi vestirti come un personaggio di Squid Game, la buona notizia è che i costumi non sono complicati. Puoi realizzarne uno con la minima fatica. A seconda di quale tu voglia creare, dovrai procurarti ciò che segue.

Squid Game is No. 1 among Halloween costume internet searches after becoming Netflix's most watched new series ever https://t.co/YiueEnlHuP — Daily Mail Online (@MailOnline) October 22, 2021

Squid game, come creare costume da concorrente

I concorrenti indossano essenzialmente magliette bianche sotto tute verdi con strisce bianche. Ciò che li rende riconoscibili come personaggi di Squid Game è un numero bianco a tre cifre (compreso tra 001 e 456) sulla schiena e sul lato sinistro della parte anteriore della giacca. Numero che si trova anche sulle sulle loro magliette. Ciò significa che non è per nulla difficile andare ad una qualsiasi festa di Halloween come appena uscito dalla serie.

Procurati una tuta verde e del tessuto per creare delle toppe numerate: ritaglia i numeri e poi incollali, magari con del nastro adesivo o con un punto di filo, nei punti giusti. Se vuoi completare nel migliore dei modi il tuo costume non fare mancare alcuni accessori, i tipici oggetti di scena della serie come un sacco di biglie, ad esempio.

Come realizzare il costume da guardia di Squid Game

Anche il costume da guardia è semplicissimo. Probabilmente, tra i due preferisci questo. Allora, dovresti indossare una tuta rossa con cappuccio, apribile davanti con una zip, con una cintura nera alla vita. Nulla di più. Questo costume non prevede un numero ma delle maschere nere con un triangolo, un cerchio o un quadrato sul davanti. E, come ben sai, le guardie si portano sempre dietro delle armi abbastanza ingombranti.

Per travestirti da guardia di Squid Game per Halloween, cerca una tuta rossa (anche da ginnastica, purché dotata di un cappuccio). In quanto alla maschera, opta per una da scherma sulla quale applicare il tuo triangolo (o altra forma) facilmente con del nastro adesivo bianco. Sei pronto!

