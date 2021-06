Nella Giornata mondiale della bicicletta, che ricorre oggi, 3 giugno 2021, vogliamo svelarvi 12 curiosità super interessanti su quello che può essere considerato molto più che un mero mezzo di trasporto. Andare in bici fa bene, mette di buon umore, ci consente di stare all’aria aperta, tenerci in forma, scaricare il nervosismo e ridurre lo stress oltre che, cosa non indifferente, sfruttare una preziosa risorsa in fatto di rispetto dell’ambiente.

Il ciclismo è uno sport apprezzato in tutto il pianeta: sono innumerevoli le persone che alla prima occasione utile decidono di saltare in sella e spostarsi in città, intraprendere nuovi sentieri o immergersi nella natura. Date un’occhiata a queste interessanti curiosità sulla bici che, probabilmente, non conoscevate.

12 curiosità sulla bicicletta

La parola bicicletta iniziò ad essere usata diversi anni dopo la messa in vendita delle prime bici. I primi modelli si chiamavano, pensate un po’, velocipedi. Le prime biciclette furono state create in Francia. I modelli dal design moderno, invece, sono nati in Inghilterra. Il 40% di tutti gli spostamenti di Amsterdam avviene in bicicletta. Nello stesso spazio occupato da un’auto possono essere sistemate 15 biciclette. Il Tour de France è una delle più importanti gare ciclistiche al mondo. E’ considerato ancora oggi, a distanza di più di un secolo dalla sua istituzione, il più grande test di resistenza tra tutti gli sport. Mantenere una bici è 20 volte più economico che mantenere un’auto. In Cina è presente più di mezzo miliardo di biciclette. Nel mondo intero c’è il doppio di biciclette rispetto alle automobili. Nei Paesi Bassi, sette persone su otto con più di 15 anni, hanno una bicicletta. Il giro del mondo in bicicletta fu effettuato nel 1935. A tuffarsi in questa ambiziosa impresa fu Fred A. Birchmore, 25 anni. Il ragazzo attraversò l’Europa, l’Asia e gli Stati Uniti. Coprì una distanza totale di 64373 km. 40233 di questi pedalando, il resto via mare. La velocità massima alla quale una bici può andare su una superficie piana è stata misurata in 133,75 km/h. Utilizzando sulla bicicletta la stessa energia spesa per camminare, si può andare tre volte più veloce.

