Dallarenalucio: cantanti, scaletta e come arrivare

Dallarenalucio: cantanti

Tra poche ore andrà in scena dall’Arena di Verona la serata evento per Lucio Dalla a dieci anni dalla sua scomparsa: il concerto Dallarenalucio viene registrato il 2 giugno e trasmesso in prima serata su Rai 1 venerdì 3 giugno. Tra i big della musica italiana che renderanno omaggio al grande cantautore bolognese troviamo: Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante di Lista, Gigi D’Alessio, Tosca, Pierdavide Carone e Ornella Vanoni. E ancora Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani e Arisa. “Ho fortemente voluto che questo evento si tenesse a Verona. Ero amico di Lucio e so quanto amasse l’Arena. Il nome dell’evento è un bellissimo omaggio per Verona e per il nostro monumento“, ha dichiarato Gianmarco Mazzi, direttore artistico e AD di Arena di Verona Srl.

Dallarenalucio: scaletta

Ancora non è stata annunciata la scaletta ufficiale dell’evento, tuttavia sappiamo che ogni cantante omaggerà Dalla in un percorso fatto di brani indimenticabili, racconti di storie e di aneddoti, un percorso in cui al centro di tutto ci sarà la magia e la poesia che l’artista ci ha regalato e che ci accompagna oggi più che mai. A condurre lo show Carlo Conti, con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia. I biglietti sono ancora in vendita sul Circuito Ticketone, con prezzi che partono da 35 euro. Ecco tutti i costi:

Platea Numerata Cat 1: 79,00 euro

Platea Numerata Cat 2: 75,00 euro

Poltroncina Numerata Cat 1: 69,00 euro

Poltroncina Numerata Cat 2: 59,00 euro

Gradinata Numerata Cat 1: 45,00 euro

Gradinata Numerata Cat 2: 40,00 euro

Gradinata Numerata Cat 3: 35,00 euro

Dallarenalucio: come arrivare

Ecco come arrivare all’Arena di Verona per il concerto dedicato a Lucio Dalla: