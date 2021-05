Domina: la nuova serie Sky Original con Kasia Smutniak

Domina su Sky Atlantic e Now

L’Antica Roma torna sul piccolo schermo grazie a Domina, la nuova serie Sky Original che esordirà per intero su Sky e Now venerdì 14 maggio. Prodotte da Sky Studios, Fifty Fathoms e Tiger Aspect Productions, con Cattleya nel ruolo di executive production service, nelle otto puntate vedremo il punto di vista delle donne durante il principato di Gaio Ottaviano, il famoso Cesare Augusto, primo imperatore romano. Protagonista assoluta la terza moglie di Gaio, Livia Drusilla, interpretata da Kasia Smutniak, con uno scenario ricostruito interamente a Cinecittà Studios di Roma.

Domina: in arrivo la nuova serie Sky Original

Domina: trama della nuova serie Sky Original

La storia di Domina si svolge durante il regno di Augusto, primo imperatore romano, ma viene raccontata attraverso la vera storia della moglie Livia Drusilla. Seguiamo Livia dal suo esilio fino al rientro a Roma, convinta e decisa a riconquistare ciò che le è stato tolto. Ce la farà e convolerà a nozze anche l’uomo che le aveva rovinato la vita. Al compimento del trentesimo compleanno, Livia ha recuperato proprietà, status e molto altro. Ma il suo amato padre, intanto, è venuto a mancare combattendo per la Repubblica, contro lo stesso Augusto, che ora è suo marito. Ben presto Livia capirà che non basta prendere il potere, ma è necessario essere in grado di tenerlo in pugno quando tutti gli altri lo vogliono per sé.

Domina: il cast completo

Nel cast, oltre alla già citata Kasia Smutniak troviamo un grande cast internazionale: Matthew McNulty nei panni del futuro imperatore Gaio Ottaviano (nei primi due episodi interpretato da Tom Glynn-Carney); Claire Forlani nel ruolo di Ottavia, sorella di Gaio; Christine Bottomley che interpreta Scribonia, prima moglie di Gaio nonché acerrima nemica di Livia; Colette Dalal Tchantcho nelle vesti di Antigone, prima fidata ancella di Livia e poi donna libera e sua confidente; Ben Batt nei panni Agrippa, amico d’infanzia di Gaio Ottaviano, suo generale e poi console. Insieme a loro, una star internazionale come Liam Cunningham nel ruolo di Livio, padre di Livia Drusilla, e un’icona della cinematografia mondiale, Isabella Rossellini, che sarà la matrona Balbina. Ecco il cast completo: