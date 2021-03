Dove vedere The Falcon and the Winter Soldier

The Falcon and the Winter Soldier: uscita

Venerdì 19 marzo 2021 arriva in Italia e nel resto del mondo The Falcon and the Winter Soldier, nuova serie tv targata Marvel che debutta dopo il grande successo di WandaVision. Nel cast troviamo Anthony Mackie che interpreta Sam Wilson, ossia The Falcon, Sebastian Stan che ricopre il ruolo di Bucky Barnes, ovvero The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno), Daniel Brühl nei panni di Zemo e Emily VanCamp in quelli di Sharon Carter. “Come ha fatto Sam a diventare Falcon? Quando è stata guarita la mente di Bucky? Cosa ha spinto Sharon a nascondersi?”, si legge nella trama ufficiale. I sei episodi saranno disponibili su Disney+: ecco allora qualche informazione in più su questo servizio di film e serie tv in streaming.

Disney+: come funziona

Ricordiamo che per Disney+ si può fare un collegamento streaming simultaneo da 4 dispositivi e si può collegare l’account con 7 dispositivi. L’applicazione è compatibile con smart tv, dispositivi Android e iOS, tutti i device Amazon, i pc con sistemi Windows e Mac. È possibile scaricare il servizio con Xbox e sui dispositivi Roku. Per chi ha meno di 18 anni è possibile sfruttare il parental control creando un profilo personalizzato bimbi che oscurerà i contenuti inappropriati. L’abbonamento mensile, con zero pubblicità e nessun costo aggiuntivo previsto, costerebbe 8,99 euro. E per chi si volesse abbonare per un intero anno è possibile pagare in una unica soluzione da 89,90 euro, portando il prezzo mensile a soli 7,49 euro.

Il costo del servizio è stato aumentato dopo l’aggiunta del servizio Star. Il prezzo per chi ha aveva già un abbonamento prima del 23 febbraio aumenterà al primo rinnovo successivo al 22 agosto 2021. “Nel 2020 abbiamo lanciato Disney Plus e il nostro servizio di streaming. Avremo sempre contenuti che seguiranno il tradizionale percorso di uscita. Siamo orgogliosi di presentare un’altra novità, Star, il nuovo brand di intrattenimento generale con ancora più emozioni, intrattenimento, drama”, ha dichiarato Daniel Frigo, Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia, che ha ribadito la centralità dei servizi DTC nel modello di business Disney, sottolineando l’impegno continuo da parte degli Studios Disney