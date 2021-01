Eagle Pictures: le novità digitali di febbraio 2021

Sono tante le novità digitali targate Eagle Pictures nel mese di febbraio 2021 da trovare on demand su diverse piattaforme: si parte il 4 febbraio con “Fukushima” di Setsurô Wakamatsu, disponibile su Apple TV, Chili, Google Play Film, iTunes, Prime Video, Rakuten TV e TimVision. Ci troviamo in Giappone nel 2011: il Paese è scosso da un terribile terremoto che causa danni incredibili con migliaia di morti. Nella centrale nucleare di Fukushima si consuma la tragedia più gravde a causa dello scoppio di alcuni reattori. Sarà solo grazie al coraggio di 50 persone che metteranno a rischio la loro stessa vita che il disastro non avrà conseguenze inimmaginabili.

Eagle Pictures: film

Dal 1 febbraio arriva “Open Water 2 – Alla deriva” , disponibile in streaming per la prima volta per gli abbonati di Amazon Prime Video. Si tratta del secondo capitolo dell’appassionante saga, tratto da una storia vera, il lungometraggio vede protagonisti un gruppo di amici di vecchia data che scelgono di passare una giornata su uno yacht di lusso al largo del Messico. La loro avventura si trasformerà rapidamente in una tragedia, quando si ritrovano bloccati nelle acque dell’oceano senza la possibilità di tornare a bordo dell’imbarcazione.

Eagle Pictures: serie tv

Sempre dal 1 febbraio ci saranno su Amazon Prime Video le prime due stagioni della serie tv “Les bureau des legends – Sotto copertura”, anche in questo caso basata su eventi realmente accaduti da un agente dell’Intelligence che torna alla vita normale dopo sei anni sotto copertura in Siria. Insieme a lui altri agenti sotto il nome clandestino DGSE (Direction Général de la Sécurité) che sono chiamati “leggende”: c’è chi per amore è disposto a rischiare tutto, anche la propria vita è l’esistenza stessa del Bureau.