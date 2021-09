Emmy Awards 2021, tutti i vincitori

Si sono svolti stanotte gli Emmy Awards 2021, i premi più importanti che in USA vengono assegnati a miniserie e serie tv. La 73^ edizione, conclusa da poche ore a Los Angeles, ha visto il trionfo dei favoriti, ovvero “The Crown”, ” Ted Lasso” e “Mare of Easttown”. Ognuno ha portato a casa più di un premio.

Ted Lasso di Apple TV+ – con ben 20 nomination – ha vinto quattro premi. La storia, per chi non la conoscesse ancora, è incentrata su un allenatore di football americano che si trasferisce a Londra per allenare una squadra di calcio professionistica. Ted Lasso si è portata a casa quattro statuette: una per la miglior serie comica, una per l’attore protagonista Sudeikis, una per l’attrice non protagonista Hannah Waddingham e l’ultima anche per l’attore non protagonista, Brett Goldstein.

Per quanto riguarda le serie drammatiche, era The Crown la favorita – insieme a The Mandalorian – con ben 24 nomination. Ebbene, il trionfo è stato assoluto: Olivia Colman e Josh O’Connor hanno vinto come attrice e attore protagonista, Gillian Anderson e Tobias Menzies come non protagonisti. La serie ha anche conquistato statuette per la scrittura per la regia. Ha ottenuto complessivamente 11 vittorie.

