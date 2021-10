Essere Giorgio Strehler alla Festa del Cinema di Roma: i dettagli

Essere Giorgio Strehler è un documentario con un occhio particolare alla vita del grande regista, la cui ricchezza di contenuti è rappresentata da un altrettanto ricco approccio visivo: archivi rari o inediti, riprese in 4K, interviste con figure chiave della cultura del nostro Paese, ricostruzioni di scenografie e illusioni di luci realizzate per noi dagli stessi tecnici del Piccolo Teatro. Questo film, prodotto da 3DProduzioni in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, verrà presentato in anteprima alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma: la proiezione della stampa è venerdì 22 ottobre alle ore 21:00 al My Cityplex Savoy di via Bergamo 17/25, mentre la prima visione ufficiale sarà alla Sala Petrassi sabato 23 ottobre alle ore 16:00. Il documentario verrà trasmesso poi su Sky Arte (canali 400 e 120) il 13 novembre alle 21:15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Festa del Cinema di Roma 2021: biglietti

L’acquisto dei biglietti in prevendita è possibile online sul sito BOXOL. Saranno applicate riduzioni in collaborazione con gli enti e le associazioni convenzionate con la Fondazione Cinema per Roma. Una parte del programma è visibile in streaming attraverso la piattaforma Digital RFF: in questo caso per le modalità di acquisto è necessario consultare la piattaforma.

