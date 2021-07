Europei 2021: la finale

Siamo arrivati alla fase finale del campionato europeo che avrebbe dovuto essere giocato l’anno scorso ma che a causa del Covid-19 è stato posticipato di un anno. E’ stato un campionato molto combattuto e sofferto, se pensiamo alla partita della Danimarca in cui uno dei suoi più validi giocatori, Ericksen, si è sentito male in campo lasciando tutti quanti col fiato sospeso per diversi minuti. Per fortuna poi è andato tutto bene e noi oggi vogliamo parlarvi solo di cose belle. Chi si giocherà la finale? Andiamo a scoprirlo!

Europei 2021: chi si giocherà la finale?

Dopo l’avvincente partita tra Italia e Spagna, finita con la vittoria dei nostri azzurri ai calci di rigore, i nostri ragazzi si troveranno ad affrontare in finale l’Inghilterra. Sarà una partita molto combattuta perché entrambi le nazionali vogliono portare a casa l’ambita coppa e il corrispettivo premio. La nostra nazionale, tuttavia, ha dimostrato forte maturità, tenacia e voglia di vincere; siamo certi che non ci deluderanno proprio alla fine.

Europei 2021: dove e a che ora si gioca la finale

Dobbiamo pazientare ancora qualche giorno per fare il tifo per i nostri ragazzi che dovranno giocare contro la nazionale inglese e vincere per portare a casa la coppa. La finale del campionato europeo si giocherà a Londra alle ore 21 al Wembley, Inghilterra. E’ vero che i nostri avversari giocheranno in casa, ma questo non ci deve demoralizzare o demotivare, gli azzurri ce la metteranno tutta per vincere per loro e anche per tutti noi.

Europei 2021: dove guardare la finale

Volete guardare la finale e non sapete dove?Segnate quello che vi stiamo per dire:

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 Diretta tv in chiaro su Rai 1 Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV Diretta streaming gratuita su Rai Play Diretta live testuale su OA Sport.

Che vinca il migliore! Forza azzurri!

