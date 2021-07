Europei 2021: la semifinale tra Italia-Spagna

Mancano poche ore alla semifinale tra Italia e Spagna e noi italiani, sosteniori dei nostri azzurri, stiamo già facendo il tifo per loro. I campionati europei 2020/2021 stanno per arrivare al termine e noi dobbiamo fare ancora un ultimo sforzo per cercare di portare a casa l’ambita coppa, ce lo meriteremmo davvero. Per fare in modo che siate aggiornati e pronti a sintonizzarvi, rimanete con noi stiamo per dirvi la data e l’orario in cui possiamo assistere a questa grande e importante partita. Rimanete con noi.

Europei 2021: quando si gioca la semifinale Italia-Spagna

Aprite bene le orecchie, questa sera, 6 luglio, si gioca la semifinale Italia-Spagna alle ore 21.00 allo Stadio Wembley di Londra. Il calcio d’inizio del match è previsto alle ore 21.00: chi vince giocherà l’atto conclusivo della rassegna nel medesimo impianto domenica 11. La sfida tra Italia e Spagna sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, ed in chiaro su Rai 1, ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV e gratuitamente su Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Italia e Spagna.

Europei 2021: dove vedere la semifinale Italia-Spagna

Tutti noi italiani, sostenitori e tifosi dei nostri fantastici azzurri, possiamo assistere alla partita da casa o se preferite da un locale in compagnia dei vostri amici. Come? Segnate quello che vi stiamo per dire:

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251

Diretta tv in chiaro su Rai 1

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV

Diretta streaming gratuita su Rai Play

Diretta live testuale su OA Sport.

Che vinca il migliore! Forza azzurri!

