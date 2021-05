Eurovision 2021: la seconda semifinale

Ci siamo, stasera verrà trasmessa la seconda semifinale dell’Eurovision su Rai 4 alle 21.00. Il 18 maggio è stata la serata nella quale sono stati presentati i Måneskin e nella quale l’Italia ha avuto diritto di voto. La finale, invece, andrà in onda il 22 maggio su Rai 1. Il commento della serata spetterà a Gabriele Corsi (del trio medusa) e Cristiano Malgioglio, che non ha bisogno di presentazioni. I due prenderanno il posto di Federico Russo e Flavio Insinna. Le voci delle semifinali su Rai 4 saranno invece quelle di Ema Stokholma e Saverio Raimondo. Chi si esibirà nella serata di stasera?

Seconda semifinale Eurovision 2021: la scaletta

Stasera, per la seconda semifinale, queste saranno le esibizioni:

San Marino – Senhit feat. Flo Rida – Adrenalina Estonia – Uku Suviste – The lucky one Repubblica Ceca – Benny Cristo – Omaga Grecia – Stefania – Last dance Austria – Vincent Bueno – Amen Polonia – Rafał – The ride Moldavia – Natalia Gordienko – Sugar Islanda – Daði og Gagnamagnið – 10 years Serbia – Hurricane – Loco loco Georgia – Tornike Kipiani – You Albania – Anxhela Peristeri – Karma Portogallo – The Black Mamba – Love is on my side Bulgaria – Victoria – Growing up is getting old Finlandia – Blind Channel – Dark side Lettonia – Samanta Tīna – The moon is rising Svizzera – Gjon’s Tears – Tout l’univers Danimarca – Fyr og Flamme – Øve os på hinanden

Seconda semifinale Eurovision 2021: dove vederla

L’Eurovision si può vedere in tv (su digitale terrestre così come su satellite) in diretta Tv sulla Rai; le semifinali andranno in onda su Rai 4 martedì 18 e giovedì 20 maggio. Il programma, tuttavia, si può vedere anche in streaming. Se preferite guardarlo in lingua originale – scelta che vi consigliamo caldamente – potete farlo sul canale Youtube ufficiale. In alternativa, potete sempre ricorrere alla piattaforma gratuita RaiPlay.

