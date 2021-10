Concerto Evanescence e Within Temptation a Milano: data

Gli Evanescence sono stati protagonisti di una data all’Arena di Verona nel 2019 e sarebbero dovuto a tornare in Italia nel 2020. Questa volta però non sarebbero dovuti essere da soli. Insieme a loro ci sarebbero dovuti essere anche i Within Temptation per un concerto speciale che sarebbe dovuto andare in scena martedì 14 aprile 2020 al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Il tutto è stato rimandato – causa pandemia – al 28 marzo 2022.

Concerto Evanescence e Within Temptation a Milano: biglietti

I biglietti per l’unica data degli Evanescence e Within Temptation in Italia sono disponibili su TickeOne. Ecco i prezzi:

Parterre in piedi – € 330,00 + € 9,00 di diritti di prevendita (Pacchetti Evanescence Meet&Greet)

Parterre in piedi – € 196,00 + € 9,00 di diritti di prevendita (Pacchetti Evanescence Soundcheck)

Parterre in piedi – € 60,00 + € 9,00 di diritti di prevendita

Tribuna Parterre Anello A numerata – € 70,00 + € 10,50 di diritti di prevendita

1° anello tribuna gold numerato – € 70,00 + € 10,50 di diritti di prevendita

1° anello numerato – € 60,00 + € 9,00 di diritti di prevendita

2° anello numerato – € 50,00 + € 7,50 di diritti di prevendita

Ma cosa contengono i pacchetti Vip? Quello Meet&Greet ha:

Biglietto di ingresso in area parterre in piedi

Meet & greet con Evanescence

Fotografia personale con Evanescence

Accesso al Sound-check pre-show

Ingresso prioritario in location

Foglio con testo di una canzone autografato (canzone scelta personalmente da Amy)

Custom Evanescence coaster set

Specially designed tote bag

Crowd free merchandise shopping

Laminato VIP meet & greet

Il pacchetto Soundcheck invece include:

Biglietto di ingresso in area parterre in piedi

Accesso al Sound-check pre-show

Ingresso prioritario in location

Foglio con testo di una canzone autografato (canzone scelta personalmente da Amy)

Custom Evanescence coaster set

Specially designed tote bag

Crowd free merchandise shopping

Laminato VIP soundcheck

Concerto Evanescence e Within Temptation a Milano: scaletta

“Abbiamo davvero tanto in comune, ma più di qualsiasi cosa, condividiamo la stessa passione per ciò che amiamo di più al mondo. Non vedo davvero l’ora di fare questo insieme e renderlo memorabile per tutti!”, ha dichiarato Amy Lee, leader degli Evanescence in merito alla collaborazione con Sharon den Adel, headliner dei Within Temptation. Cosa dobbiamo aspettarci da questo connubio?