Ferma A Guardare di Ernia e Pinguini Tattici Nucleari: testo

“Ferma a guardare” è il nuovo singolo di Ernia in collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari che arriva in radio e nei digital store da venerdì 22 gennaio 2021. Una canzone che segue il grande successo di Superclassico, ormai un vero e proprio tormentone generazionale, certificato triplo platino. “Ernia ha fatto la gavetta, come noi, e ci sono molte analogie tra i nostri percorsi, per quanto facciamo generi diversi. È saltata fuori l’idea di provare a fare qualcosa insieme, di mischiare le nostre rispettive visioni musicali”, ha dichiarato la band capitanata da Riccardo Zanotti.

Si tratta di un brano d’amore dal mood spontaneo e dalle sonorità contagiose, in perfetto equilibrio tra rap, indie rock e pop, riuscendo a riunione il meglio dei mondi di appartenenza dei suoi creatori e dando vita ad una canzone che sa abbracciare le preferenze musicali di ogni generazione. “I Pinguini Tattici Nucleari sono dei veri professionisti, lo sapevo, ma mi è rimasto fortemente impresso come hanno subito preso a cuore la traccia lavorandoci per poter far coesistere le nostre figure artistiche”, ha detto Ernia.

Ecco il testo ufficiale di “Ferma a guardare” di Ernia e i Pinguini Tattici Nucleari:

Io che non ho mai avuto una donna per un po’

Ho sempre tenuto le relazioni distanti

Vogliono tutte prender qualcosa che non ho

Non ci si lega alle persone quando si è grandi

Dopo arrivi tu, ehi

Nei tu occhi blu, ehi

Trovo la paura che ho di innamorarmi

Tiro su una nube fatta dalle scuse

Che mi invento solo per non avvicinarmi

Sotto il tuo portone tu m’hai chiesto se ci sto

A salire ed era solo il primo appuntamento

Nello stesso punto dopo mesi io ti do

Dispiaceri e tu mi stai mandando via dicendo

(Eh, eh, eh, eh)

“Non mi fare

Mai più del male

Ora non voglio più parlare

Perché non so restare

Fermo a guardare

Te che scendi giù dalle scale”

In un monolocale sui Navigli in quaranta metri

Mi hai chiesto: “Credi all’amore?” O se avessi dei desideri

Che pensassi del futuro o se avessi amici veri

Eri ubriaca, ma riempivi entrambi i nostri pensieri

Se ti muovi c’hai qualcosa come nessuna tipa

E io delle verità che non vuoi che ti dica

Se tornassi indietro sai che non ti avrei mai ferita

Avrei comprato degli anelli per riempirti le dita

Poi lo facevamo forte, in piedi sulle porte

Dici “Non ti fermare” (eh, eh, eh, eh)

Però io guardo le altre

E so che d’altra parte

Non lo puoi perdonare (eh, eh, eh, eh)

Sotto il tuo portone tu m’hai chiesto se ci sto

A salire ed era solo il primo appuntamento

Nello stesso punto dopo mesi io ti do

Dispiaceri e tu mi stai mandando via dicendo

(Eh, eh, eh, eh)

“Non mi fare

Mai più del male

Ora non voglio più parlare

Perché non so restare

Fermo a guardare

Te che scendi giù dalle scale”

“Te ne vai

Non mi fare

Mai più del male

Ora non voglio più parlare

Perché non so restare

Fermo a guardare

Te che scendi giù dalle scale

Te ne vai (eh, eh, eh, eh)”