Come ogni anno, anche nel 2021 la Festa del Papà cade il 19 Marzo, il giorno di San Giuseppe. Per tradizione, in Italia in questo giorno spesso vengono accesi falò, come simbolo della fine del periodo invernale, e si degustano le famose zeppole di San Giuseppe, ovvero le frittelle ripiene di crema. Che festa sarebbe senza un regalo? Già, perché anche se papà è accomodante e dice di non volere niente, la soddisfazione che prova ricevendo dai propri figli il dono di turno è impagabile. Se siete in cerca di idee per regalare al vostro papà qualcosa di veramente speciale, continuate a leggere.

Festa del Papà 2021: idee regalo

Su quale tipo di regalo puntare per la prossima Festa del papà? Non è una decisione facile da prendere perché la scelta è veramente vasta. L’unica certezza è che debba rispondere alle passioni o ai gusti del proprio genitore. Ecco qualche idea dalla quale prendere ispirazione.

Tazza con scritta personalizzata . Rappresenta un ottimo regalo dell’ultimo minuto, per chi è indeciso o per chi, al proprio padre, ha già regalato praticamente tutto.

. Rappresenta un ottimo regalo dell’ultimo minuto, per chi è indeciso o per chi, al proprio padre, ha già regalato praticamente tutto. Kit da barba . Anche se ne possiede già uno probabilmente avrà fatto il suo tempo. E poi è un regalo sicuramente utile. Scegliete un kit che includa anche dei prodotti per la cura del viso.

. Anche se ne possiede già uno probabilmente avrà fatto il suo tempo. E poi è un regalo sicuramente utile. Scegliete un kit che includa anche dei prodotti per la cura del viso. Bracciale . Se ama gli accessori può essere una gran bella idea regalo. Potete optare per modelli più o meno eleganti, a seconda dei suoi gusti.

. Se ama gli accessori può essere una gran bella idea regalo. Potete optare per modelli più o meno eleganti, a seconda dei suoi gusti. Sveglia smart . Come ad esempio Amazon Echo Spot . Oltre che per svegliarsi, gli servirà per ascoltare musica e notizie.

. Come ad esempio . Oltre che per svegliarsi, gli servirà per ascoltare musica e notizie. Bavaglino da barba . Sì, avete letto bene, ma non fatevi influenzare. Dopo una iniziale diffidenza vi ringrazierà a vita.

. Sì, avete letto bene, ma non fatevi influenzare. Dopo una iniziale diffidenza vi ringrazierà a vita. Tagliere personalizzato . Sceglietene uno di qualità con il quale possa dedicarsi al suo hobby, se ama cucinare.

. Sceglietene uno di qualità con il quale possa dedicarsi al suo hobby, se ama cucinare. Se è uno sportivo, potreste optare per uno smartwatch o una fitband. Magari gli servirà da sprono per muoversi di più e raggiungere i suoi obiettivi di fitness.

Regali fatti a mano per papà

In occasione della Festa del Papà potreste stupirlo con un regalo fatto in casa e con la vostre mani! L’idea più semplice è quella di preparare una torta o una crostata con la sua marmellata preferita: in questo caso, se non si è degli esperti in cucina, l’aiuto della mamma sarebbe ottimale. Un’altra idea molto dolce è quella di raccogliere una serie di foto in cui si è insieme e creare un album dei ricordi. I più creativi potrebbero dipingere un piccolo quadro o una tela per poi incorniciarla: di sicuro sarà parecchio apprezzate e prenderà il posto d’onore sulla parete di casa!

Festa del Papà: regali originali

Se volete evitare il classico profumo o la cintura per i pantaloni, optate per dei regali più originali e caratteristici. Per gli appassionati di birra si potrebbe scegliere un kit per la preparazione della bevanda a casa. A chi invece ama il vino potrebbe essere donato un decanter con un set di calici annessi. Un’altra idea originale potrebbero essere dei gemelli personalizzati con messaggi segreti che solo voi possiate capire.

