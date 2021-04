Festa della mamma, frasi da dedicare per fare gli auguri

La Festa della mamma si avvicina e molti di noi si stanno già chiedendo quale regalo e quali frasi di auguri dedicare alla propria. Anche se al 9 maggio mancano ancora parecchi giorni, sempre meglio portarsi avanti per non arrivare impreparati. Ed allora, scelto il dono, noi vi aiutiamo con la dedica: di seguito vi suggeriamo alcune frasi per la Festa della mamma per personalizzare i vostri bigliettini e rendere questo giorno ancora più speciale.

Festa della mamma 2021: frasi da dedicare

Il consiglio con il quale andare sempre sul sicuro è scegliere una rosa ed accompagnarla con un bigliettino, magari fatto da voi ma rigorosamente scritto a mano. Ecco di seguito le frasi più carine che potreste dedicare alla vostra mamma:

Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura (Shakespeare)

La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo (William Ross Wallace, “What Rules The World”)

La mia sola consolazione, quando salivo per coricarmi, era che la mamma venisse a darmi un bacio non appena fossi stato a letto (Marcel Proust)

Mamma, mi hai dato la vita, mi hai dato un sogno e io ti dono il mio mondo (Anonimo)

Ogni parola che scrivo è soltanto un altro modo per dire il tuo nome. Anche se scrivo cielo, terra, musica, dolore, io sto scrivendo sempre e soltanto mamma (T. Scarpa, “Stabat mater”)

Mamma, posso cercare di fare di tutto per ricambiare quello che hai fatto per me, ma so che non ci riuscirò mai né ci arriverò vicino, e allora vorrei lasciare un segno di tutto l’amore che provo per te (Anonimo)

Le verità è che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino (Enzo Biagi)

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore. (Pier Paolo Pasolini, ”Supplica a Mia Madre”)

La giovinezza appassisce, l’amore viene meno, le foglie dell’amicizia cadono, ma la speranza segreta di una madre sopravvive più a lungo di tutto. (Oliver Wendell Holmes)

Frasi brevi per la mamma

Quando guardi tua madre, stai guardando l’amore più puro che potrai mai conoscere. (Charley Benetto)

Le madri sono come la colla. Anche quando non puoi vederle, tengono insieme la famiglia. (Susan Gale)

La maternità è lo squisito inconveniente di essere tutto per un’altra persona.

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Hermann Hesse)

Una buona madre vale cento maestri. (Victor Hugo)

Lo stato naturale della maternità è l’altruismo. (Jessica Lange)

Maternità: tutto l’amore inizia e finisce lì. (Robert Browning)

La casa è dove si trova tua madre.

Festa della mamma, frasi celebri

Una madre è colei che può prendere il posto di tutti gli altri, ma di cui nessun altro può prendere il posto. (Cardinale Mermillod)

La felicità di una madre è come un faro che illumina il futuro, ma si riflette anche sul passato e lo avvolge nella dolcezza dei ricordi. (Honorè de Balzac)

Nessun affetto nella vita uguaglia quello della madre. (Elsa Morante, L’isola di Arturo)

Quando sei una madre, non sei mai veramente sola nei tuoi pensieri. Una madre deve sempre pensarci due volte, una per se stessa e una per suo figlio. (Sophia Loren)

Avere figli mette semplicemente il mondo intero in prospettiva. Tutto il resto scompare. (Kate Winslet)

Le braccia di una madre sono più confortanti di quelle di chiunque altro. (Principessa Diana)

Festa della mamma, frasi divertenti

Qualsiasi madre potrebbe svolgere il lavoro di diversi controllori del traffico aereo con facilità. ( Lisa Alther)

Una mamma ci perdona tutti i nostri difetti, per non parlare di uno o due che non abbiamo nemmeno. ( Robert Brault)

Alla fine, le madri hanno sempre ragione. Nessun altro dice la verità. ( Randy Susan Meyers)

Non è facile essere madre. Se lo fosse, lo farebbero i padri.

Niente è perso finché tua madre non riesce a trovarlo.

Quando tua madre ti chiede: “Vuoi un consiglio?” E’ pura formalità. Non importa se rispondi sì o no. Lo otterrai comunque. ( Erma Bombeck)

Voglio che i miei figli abbiano tutte le cose che non potrei permettermi. Quindi, voglio andare a vivere con loro. ( Phyllis Diller)

Se l’evoluzione funziona davvero, come mai le madri hanno solo due mani? (M ilton Berle)

Mamma, ti amo, anche se non accetterò mai la tua richiesta di amicizia.

