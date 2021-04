La Festa della mamma è l’occasione perfetta per dimostrare alla tua quanto la ami. Se sei in cerca di idee regalo per questo 2021, sei nel posto giusto. No, non vogliamo dire che l’affetto verso la mamma si dimostri esclusivamente attraverso un oggetto, ma siamo sicuri che un dono, specie se pensato, non possa che fare piacere.

Leggi: Quando è la Festa della mamma: data, storia, idee regalo

Idee regalo per la Festa della mamma 2021

Quando si avvicina la ricorrenza, però, sembra che riuscire a trovare la giusta idea sia impossibile. Ecco che qui subentriamo noi, con i nostri spunti perfetti per ogni tipo di mamma. Se non sai da dove iniziare, dai un’occhiata alle idee regalo per la Festa della mamma 2021, economiche, originali e divertenti che seguono.

Raccogli tutte le date più importanti della sua vita – dal giorno del suo matrimonio al giorno in cui sei nato tu ed i tuoi fratelli/sorelle – in un unico posto. Ovvero una tela o un cartoncino. Quindi scegli una cornice carina e confezionalo. I siti che offrono questo servizio sul web sono diversi, fai un giro!

Collana con ciondolo (albero genealogico) personalizzato. Scegli di fare applicare ad un ciondolo che ti piace una serie di foglie con le iniziali di tutta la famiglia. Abbina una catenina e confeziona!

Candela profumata . Perfetta per le mamme che amano avere la casa sempre profumata, molte di quelle reperibili in commercio sono di grande arredo. E, soprattutto, rientrano tra le idee regalo per la Festa della mamma economiche, il che non guasta.

Porta gioie da viaggio . Ne esistono diversi modelli, con più o meno scomparti a seconda di quali sono le esigenze della destinataria. Ovviamente, sceglilo nel suo colore preferito.

Vaso per fiori di design . Per le mamme appassionate di home decor. Se non sai regolarti sullo stile da scegliere, fatti consigliare da zie o amici che ne sanno più di te.

Friggitrice ad aria . La desidera da un po’ ma non ha ancora deciso di comprarla. Falle una sorpresa insieme al resto della famiglia.

Vassoio da vasca … che sembra dire solo una parola: relax! Per la mamma che non può resistere ad un bel bagno, si tratta di un contenitore regolabile sul quale porre tutto ciò di cui si ha bisogno: candela, libro, tisana e iPad, ad esempio.

Federa per cuscino in pura seta. Immagina come deve essere dormire sulla seta. Oltre che un piccolo lusso, è un toccasana per pelle e capelli. Facci un pensierino, la mamma apprezzerà.

Leggi anche: