Festa della mamma, poesie d'autore famose

Dedicare le più famose poesie d’autore per la Festa della mamma è tra i pensieri più carini che possiate farle. Certo, nessuna parola può davvero racchiudere tutto l’amore che si prova per una madre, ma questi versi dei poeti famosi si avvicinano molto. Se state cercando qualcosa di brillante da scrivere sul biglietto di auguri quest’anno, o state semplicemente cercando delle citazioni che vi ispirino, vi consigliamo di leggere le poesie per la mamma che abbiamo raccolto sotto. Sono brevi ma dense di significato, pronte a fare breccia nel suo cuore.

Festa della mamma 2021: poesie da dedicare

Come fare a definire in poche frasi l’intenso, ineguagliabile e strepitoso rapporto che si ha con la propria madre? E’ un compito arduo, è vero, e mai come in questo caso i poeti possono venire in nostro soccorso. Le poesie per la Festa della mamma possono essere dolci, stucchevoli e persino divertenti, ma se volete creare un momento magico come pochi altri, dedicatele una di queste.

“La madre”, di Victor Hugo

La madre è un angelo che ci guarda

che ci insegna ad amare!

Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo

fra le sue ginocchia, la nostra anima

nel suo cuore: ci dà il suo latte quando

siamo piccini, il suo pane quando

siamo grandi e la sua vita sempre.

“La madre”, di Giuseppe Ungaretti

E il cuore quando d’un ultimo battito

avrà fatto cadere il muro d’ombra

per condurmi, Madre, sino al Signore,

come una volta mi darai la mano.

In ginocchio, decisa,

Sarai una statua davanti all’eterno,

come già ti vedeva

quando eri ancora in vita.

Alzerai tremante le vecchie braccia,

come quando spirasti

dicendo: Mio Dio, eccomi.

E solo quando m’avrà perdonato,

ti verrà desiderio di guardarmi.

Ricorderai d’avermi atteso tanto,

e avrai negli occhi un rapido sospiro.

“A mia madre”, di Eugenio Montale

Ora che il coro delle coturnici

ti blandisce nel sonno eterno, rotta

felice schiera in fuga verso i clivi

vendemmiati del Mesco, or che la lotta

dei viventi più infuria, se tu cedi

come un’ombra la spoglia

(e non è un’ombra,

o gentile, non è ciò che tu credi)

chi ti proteggerà? La strada sgombra

non è una via, solo due mani, un volto,

quelle mani, quel volto, il gesto d’una

vita che non è un’altra ma se stessa,

solo questo ti pone nell’eliso

folto d’anime e voci in cui tu vivi;

e la domanda che tu lasci è anch’essa

un gesto tuo, all’ombra delle croci.

“Preghiera alla madre”, Umberto Saba

Vi è un nome soave in tutte le

o lingue, venerato fra tutte le genti.

il primo a che suona sul labbro

del bambino con lo svegliarsi

della coscienza. l’ultimo che mormora

il giovinetto in faccia alla morte;

un nome che l’uomo maturo e il vecchio

invocano ancora, con tenerezza

di fanciulli, nelle ore solenni della vita,

anche molti anni dopo che non è più

sulla terra chi lo portava; un nome

che pare abbia in sé una virtù misteriosa

di ricondurre al bene. di consolare e

di proteggere. un nome con cui si dice

quanto c’è di più dolce. di più forte.

di più sacro all’anima umana.

la madre.

“Vergine madre, figlia del tuo figlio”, Dante Alighieri

