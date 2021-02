Festeggiare San Valentino a Napoli: 3 posti dove andare per rendere speciale la festa degli innamorati? Come ben sappiamo, in molte regioni d’Italia San Valentino 2021 non sarà scandito da viaggi, cene romantiche al ristorante e fughe rilassanti alle Spa. Tuttavia, nel caso in cui viviate a Napoli o prima o poi vorreste andarci con la vostra dolce metà, vi suggeriamo 3 posti da visitare in coppia tra i più romantici della città. Napoli è la città perfetta per celebrare l’amore.

San Valentino a Napoli, Real bosco Capodimonte

Polmone verde di Napoli, il Real Bosco Capodimonte è un gioiellino. Tenuto benissimo, in “tempi di non Covid” lo si può visitare sia a piedi per fare lunghe e romantiche passeggiate immersi nel verde, che in bicicletta. I suoi viali alberati, i suoi prati e la sua atmosfera tranquilla lo rendono il luogo ideale per trascorrere del tempo in intimità. Da non perdere è anche la possibilità di visitare il Museo di Capodimonte, magari approfittando di una delle numerose mostre allestite di frequente.

Terrazza di Sant’Antonio a Posillipo

Uno dei migliori luoghi dai quali poter ammirare Napoli ed il golfo dall’alto. Dalla terrazza di Sant’Antonio a Posillipo la vista è suggestiva (tanto che molte coppie la scelgono come sfondo del servizio fotografico nuziale). Come ci si arriva? Da Mergellina basta prendere la funicolare e scendere alla prima stazione. Giunti qui il colpo d’occhio è da favola e comprende il Vesuvio, la costiera amalfitana, il mare ed il cielo. Una vera cartolina durante il giorno così come al tramonto o di sera.

Castel dell’Ovo

Anche dal Castel dell’Ovo il panorama è mozzafiato con la sua fantastica posizione a picco sul mare con vista sul Vesuvio e sul lungomare. Il Castello, poi, vanta una ricca storia che non può che renderlo affascinante. Al momento del tramonto l’atmosfera diventa suggestiva. La visita è gratuita, ma è necessario prenotarla per evitare di restare fuori.

