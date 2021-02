Festeggiare San Valentino: dove andare a Venezia

Venezia non è solo la città delle gondole, delle maschere e dell’acqua alta. E’ una città bellissima, romantica ed è l’ideale per festeggiare San Valentino insieme al vostro partner. Siete a Venezia? Che coincidenza! Stavamo proprio pensando a quali possano essere 3 posti dove andare per festeggiare San Valentino a Venezia. Ricordiamosi sempre che l’amore non va mai in vacanza, va sempre festeggiato ma il 14 febbraio lo ricordiamo di più e lo festeggiamo sempre con maggiore entusiasmo e amore.

Festeggiare San Valentino a Venezia: 3 posti dove andare

Dirvi solo 3 posti dove festeggiare San Valentino, a Venezia, può sembrare riduttivo ma noi abbiamo voluto fare una cernita selezionando e indicandovi i 3 MUST, quelli che proprio non potete perdere, quelli che dovete necessariamente andare a visitare con il vostro partner in occasione di San Valentino:

Piazza San Marco : Il grande piazzale su cui sorge la Basilica, con i piccioni in attesa di qualche briciola, è forse l’immagine più famosa di Venezia;

: Il grande piazzale su cui sorge la Basilica, con i piccioni in attesa di qualche briciola, è forse l’immagine più famosa di Venezia; Canal Grande: attraversa Venezia per ben 4 chilometri dividendo in due parti il centro storico della città. B en più antico della stessa città, il Canale ha una forma di S al contrario e in alcuni punti raggiunge anche i 5 metri di profondità;

attraversa Venezia per ben 4 chilometri dividendo in due parti il centro storico della città. en più antico della stessa città, il Canale ha una forma di S al contrario e in alcuni punti raggiunge anche i 5 metri di profondità; Ponte dei sospiri: non tutti sanno che il suo nome non deriva dai languidi sospiri degli innamorati che vi passano sotto, giurandosi amore eterno. Pare che i sospiri che danno il nome al ponte, siano quelli dei condannati che venivano condotti nelle vicine carceri e, guardando per l’ultima volta la città, si lasciano assalire dallo sconforto.

Festeggiare San Valentino a Venezia: quando uscire

Per quanto ci discpiaccia dirlo, quest’anno potrete uscire entro un certo orario e ricordate di rispettare il coprifuoco delle 22.00. L’importante è stare insieme al vostro partner, guardarlo negli occhi, stringerlo per mano e abbracciarlo forte forte per fargli sentire il vostro amore.

