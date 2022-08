Festival del Cinema di Venezia 2022: date

Dopo due anni di distanze a causa della pandemia, si torna alla normalità anche al Festival di Venezia 2022 – Mostra internazionale d’arte cinematografica – alla sua settantanovesima edizione che andrà in scena in Laguna dal 31 agosto al 10 settembre, con l’organizzazione dalla Biennale. Il film di apertura di quest’anno sarà White Noise di Noah Baumbach, che torna al Lido dopo il successo di Storia di un matrimonio. Julianne Moore presiederà la giuria internazionale del concorso che vede presenti anche Mariano Cohn (Argentina) regista, sceneggiatore e produttore; Leonardo Di Costanzo (Italia) regista e sceneggiatore; Audrey Diwan (Francia), regista; Leila Hatami (Iran) attrice e lo scrittore e sceneggiatore Kazuo Ishiguro (Giappone-Gran Bretagna) scrittore e sceneggiatore. La madrina di questa edizione che presenterà la cerimonia di apertura e di chiusura dell’evento sarà Rocio Munoz Morales.

Festival del Cinema di Venezia 2022: biglietti

Dallo scorso 17 agosto sono in vendita biglietti e abbonamenti per la 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. I ticket si possono quindi già acquistare online sul sito www.labiennale.org e presso le biglietterie presenti nella cittadella del cinema al Lido, a Ca’ Giustinian a Venezia, o nei rivenditori VeneziaUnica abilitati a cominciare dal giorno prima dello spettacolo. Gli spettatori con invalidità motoria certificata dotati di carrozzina e loro accompagnatori possono prenotare scrivendo a biglietteria.cinema@labiennale.org. Ecco i prezzi dei biglietti singoli (ricordiamo che sono disponibili riduzioni anche per Under 26, Over 60, Biennale Card 2022, Young Adult card):

SALA GRANDE

€ 15 (intero) € 12 (ridotto). Spettacoli delle ore 15.00

€ 20 (intero) € 15 (ridotto). Spettacoli delle ore 17.00

€ 50 (intero) € 40 (ridotto). Spettacoli delle ore 19.30

€ 35 (intero) € 25 (ridotto). Spettacoli delle ore 22.00

€ 20 (intero) € 15 (ridotto). Spettacoli delle ore 24.00

PALABIENNALE

€ 12 (intero) € 8 (ridotto). Spettacoli delle ore 13, 15, 18

€ 20 (intero) € 15 (ridotto). Doppia proiezione dalle 20.00

SALA DARSENA

€ 12 (intero) € 8 (ridotto)

SALA GIARDINO

€ 12 (intero) € 8 (ridotto)

SALA CORINTO

€ 12 (intero) € 8 (ridotto)

Ecco invece tutti i costi per gli abbonamenti (anche in questo caso le riduzioni riguardano Under 26, Over 60, Biennale Card 2022, Young Adult card):

SALA GRANDE

€ 160 (intero). Abbonamento ore 17.00

€ 270 (intero) € 220 (ridotto) ore 22.00

Platea € 500 (intero) € 425 (ridotto). Abbonamento ore 19.30

€ 650 (intero) € 545 (ridotto). Abbonamento ore 19.30 + 22.30

Galleria € 1600. Abbonamento Full ore 19.30

SALA DARSENA

€ 70 (intero) € 65 (ridotto).

PALABIENNALE

€ 200 (intero) € 160 (ridotto): doppia proiezione ore 20.00

SALA GIARDINO

€ 70 (intero) € 60 (ridotto)

SALA CORINTO

€ 40 (intero) € 30 (ridotto)

VENICE IMMERSIVE

€ 80 (Full 10 giorni)

€ 50 (5 giorni)

Festival del Cinema di Venezia 2022: come arrivare

Ecco tutte le modalità per arrivare al Festival del Cinema di Venezia 2022: