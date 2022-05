Finale Amici 2022: anticipazioni [SPOILER]

Amici 2022 finale: quando?

La nona ed ultima puntata del serale di Amici 2022 andrà in onda su Canale 5 in diretta domenica 15 maggio alle ore 21:40 con Maria De Filippi al timone del programma. Le altre puntate sono state tutte registrate con qualche giorno di anticipo rispetto alla messa in onda del sabato e per questo motivo già prima della visione della puntata circolavano le anticipazioni in merito agli eliminati e alle sfide: per questo motivo ogni anno la finale è in diretta, per evitare di spoilerare il vincitore assoluto. Inoltre è stato cambiato anche il giorno settimanale a causa della finale dell’Eurovision Song Contest 2022 in scena a Torino e che era prevista proprio per sabato 14 maggio, quando sarebbe dovuta essere trasmessa la finale del talent show di Queen Mary. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo appuntamento?

Amici 2022 finale: chi è rimasto in gara

Stasera non ci sarà la sfida a squadre, ma capiamo da quali team arrivano i finalisti di questa edizione. Squadra Zerbi-Celentano:

LDA (cantante)

Luigi (cantante)

Calma (cantante)

Gio Montana (cantante)

Carola (ballerina)

Leonardo (ballerino)

Michele (ballerino)

Squadra Cuccarini-Todaro

Aisha (cantante)

Alex (cantante)

Sissi (cantante)

Christian (ballerino)

Nunzio (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Pettinelli-Peparini

Albe (cantante)

Crytical (cantante)

Alice (ballerina)

Dario (ballerino)

John Eri (ballerino)

Amici 2022 finale: anticipazioni

Non ci sono anticipazioni certe, tuttavia tra gli ospiti troveremo Alessandra Amoroso e Sofia Goggia, come rappresentante dell’evento olimpico di Milano-Cortina 2026. Ci saranno una serie di sfide per arrivare a decretare i due finalisti: alcune manche saranno votate dal televoto e dalle giurie tecniche, con un peso del 50% ciascuno. Nella sfida finale però sarà il pubblico ad avere l’ultima parola: si può votare attraverso un SMS ai numeri 477.000.1 oppure 477.000.0 con i codici che saranno dati nel corso delle sfide, oppure sul sito di WittyTv e tramite le app Mediaset Infinity e di WittyTv. Ecco i premi in palio: