Finale Eurovision Song Contest 2022: Paesi, canzoni, ordine

Finale Eurovision Song Contest 2022: Paesi

Nella serata finale della sessantasettesima edizione dell’Eurovision Song Contest che decreterà il vincitore di questa edizione, nonché il futuro paese che ospiterà la kermesse, vedremo tutti i Paesi esibirsi ancora una volta dopo le semifinali, questa volta insieme alle Big 5 (il regolamento prevede che gli artisti che rappresentano l’Italia, la Spagna, la Francia, il Regno Unito e la Germania accedono direttamente alla finalissima, in quanto sono proprio questi i paesi che contribuiscono maggiormente supportando l’Unione Europea in radiodiffusione).

Finale Eurovision Song Contest 2022: canzoni

Ma chi troviamo in finale? Le Big 5 si sfideranno insieme agli altri finalisti della prima e della seconda semifinale Repubblica Ceca, Romania, Portogallo, Finlandia, Svizzera, Francia, Norvegia, Armenia, Italia, Spagna, Ucraina, Germania, Lituania, Azerbaigian, Belgio, Grecia, Georgia, Islanda, Moldavia, Svezia, Australia, Regno Unito, Polonia, Serbia, Estonia. L’Italia ha vinto la manifestazione tre volte nel 1964 con Gigliola Cinquetti con “Non ho l’età (per amarti)”, nel 1990 con Toto Cutugno e la sua “Insieme: 1992” e lo scorso anno (2021) con i Maneskin con “Zitti e buoni”. Nel corso della finalissima la conduttrice Laura Pausini ricorderà la sua lunga carriera attraverso un medley delle sue più grandi hit, ci saranno poi i Måneskin che hanno vinto lo scorso anno e poi Gigliola Cinquetti, la prima artista italiana ad aver trionfato in questa gara. A terminare il tutto l’altro conduttore Mika con una esibizione che sarà incentrata sull’importanza della pace. Terzo conduttore della serata sarà Alessandro Cattelan. Ma quado si esibirà l’Italia?

Finale Eurovision Song Contest 2022: ordine

Ecco l’ordine di uscita in scaletta dei finalisti dell’Eurovision Song Contest 2022: