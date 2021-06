Finale Musicultura 2021: data, finalisti e ospiti

Finale Musicultura 2021: data

Musicultura torna con un doppio appuntamento venerdì 18 e sabato 19 giugno 2021 a Macerata per la trenaduesima edizione della manifestazione che andrà in diretta su Rai Radio1 con Marcella Sullo, Duccio Pasqua, e John Vignola e in streaming video sulle pagine Facebook di Musicultura e di Radio1. La conduzione delle due serate finali allo Sferisterio, la suggestiva arena neoclassica simbolo della città e delle Marche, è affidata ad Enrico Ruggeri, al terzo anno consecutivo al timone, e a Veronica Maya.

Finale Musicultura 2020: finalisti

Il concorso dedicato alle espressioni artistiche della canzone popolare e d’autore – con cui dal 1990 ad oggi Musicultura ha intercettato le aspirazioni creative di quasi 28mila ragazzi ed ha contribuito al ricambio generazionale della canzone italiana – ha come otto finalisti:

Brugnano (Napoli) – Canzoni da mangiare insieme;

Caravaggio (Latina) – Le cose che abbiamo amato davvero;

Ciao sono Vale (Bergamo) -Tutto ciò che vuoi;

Elasi (Alessandria) – Valanghe;

Lorenzo Lepore (Roma) – Futuro;

Luk (Napoli) – Lune storte;

Mille (Velletri, RM) – La radio;

The Jab (Ivrea, TO) – Giovani favolosi;

“Siamo stati tra i pochi che hanno tenuto accesa la musica dal vivo, puntando su impegnative produzioni in streaming anche nelle ore più buie del lockdown, ora ritroviamo finalmente il pubblico in carne ed ossa, e nello spirito, aggiungerei. Non ci sono parole per esprimere quanto ciò sia importante – ha fatto sapere il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri – Questo rifiorire di corrispondenze tra palco e platea, tra gesto artistico e spettatore, merita entusiasmo e responsabilità. Non promettiamo cose nuove, anche perché il nuovo è spesso figlio solo di scarsa memoria, ma ci impegniamo ad evitare il superfluo e l’incuria. Vogliamo che tutto risulti sano nelle intenzioni, vitale nel risultato”.

Finale Musicultura 2020: ospiti

Sul palco dello Sferisterio vedremo i Subsonica, Ermal Meta, Marisa Laurito, La Rappresentante di Lista, Michele D’Andrea, Gianmaria Coccoluto, Irene Grandi, Luciano Ganci. Tra gli ospiti coinvolti nell’ambito della Controra – la sezione ad ingresso libero del festival dal 14 al 19 giugno – figurano Beatrice Antolini, Colapesce – Dimartino, Antonella Ruggiero, Maria Grazia Calandrone, Francesco Adornato, Mauro Covacich, Lorella Cuccarini, Valerio Calzolaio, Enrico Pandiani, Benedetta Rinaldi.