Francesco Renga presenta “Potevi fare di più” a Sanremo 2021

Francesca Renga torna al Festival di Sanremo con il brano “Quando trovo te“, scritto dallo stesso artista insieme a Roberto Casalino e Dario Faini che esplora il concetto di “oblio salvifico”. La canzone parla del momento in cui quel ricordo felice che tutti noi abbiamo nascosto in fondo al nostro cuore come un prezioso tesoro, al riparo dal casino della quotidianità, all’improvviso ritorna potente nelle nostre vite, restituendo loro un senso più profondo e aprendoci gli occhi su una realtà che è migliore di quello che crediamo.

Francesco Renga presenta “Potevi fare di più”: la conferenza stampa

“Credo che ci siano dei ricordi che teniamo ben custoditi nel profondo della nostra anima per proteggerli dalla frenesia delle nostre vite. Quando questi ricordi riaffiorano ci portano a questa situazione di normalità che coincide con la nostra felicità. Le piccole cose di ogni giorno che ci salvano la vita. È una canzone felice, anche nel ritmo. Per la prima volta non sono a Sanremo con una ballad classica ed è molto importante per me”, ha dichiarato l’artista nel corso della conferenza stampa di presentazione virtuale che si è svolta su Zoom mercoledì 17 febbraio 2021.

“Sarà un Sanremo diverso – ha continuato Renga – tutto l’aspetto divertente del Festival, quindi fare i selfie, farsi rincorrere dai fan, cercare i capire quello che stava succedendo nel mondo reale. Ricordo la prima volta, la più entusiasmante, era l’inizio di tutto. Quella voglia di rivoluzione, di cambiare il mondo che in realtà non è mai cambiata. Ho sempre mantenuto negli anni questa cosa, soprattutto quando sono andato al Festival di Sanremo”.

Con Francesco c’è stato modo anche di parlare dei suoi ricordi legati proprio al Festival di Sanremo, anche da piccolo: “Ricordo Anna Oxa che sale sul palco vestita da uomo e ho quell’immagine del Festival di Sanremo, io ero piccolo. Era un momento in cui la famiglia si riuniva per dare vari punti di vista, opinioni e anche noi bambini eravamo presi in considerazione. Sono lo stesso Francesco del primo Sanremo, è rimasto intatto lo spirito leggero di follia ed incoscienza”.