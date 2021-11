Giornata mondiale della gentilezza, le frasi più belle

Il 13 novembre ricorre la Giornata mondiale della gentilezza. Se ritieni che non ti tocchi, pensa a tutte le volte che sei stato sgarbato con qualcuno o a tutte le volte nelle quali avresti preferito che qualcuno non lo fosse con te. Anche il più piccolo atto di gentilezza può cambiare il tuo mondo e il mondo che ti circonda. Per questo, abbiamo pensato di condividere con te alcune delle frasi sulla gentilezza più belle di sempre, affinché possano esserti di ispirazione.

La Giornata mondiale della gentilezza ha origine nel 1998 con il World Kindness Movement, una raccolta di rappresentanti di quasi 30 paesi che incoraggiano le persone a commettere piccoli atti di gentilezza nelle proprie comunità. Sebbene ricorra una volta all’anno, tutti noi potremmo usare un po’ più di gentilezza ogni singolo giorno.

Ecco alcune citazioni perfette per ispirare gentilezza: leggile tutte d’un fiato!

Frasi sulla gentilezza

“Compi un atto di gentilezza casuale, senza aspettativa di ricompensa, con la certezza che un giorno qualcuno potrebbe fare lo stesso per te”. -Principessa Diana

“Questa è la mia semplice religione. Non c’è bisogno di templi; non c’è bisogno di complicate filosofie. Il nostro cervello, il nostro cuore è il nostro tempio; la filosofia è la gentilezza.” -Dalai Lama

“Quale saggezza puoi trovare che sia più grande della gentilezza?” – Jean-Jacques Rousseau

“Nessun atto di gentilezza, non importa quanto piccolo, è mai sprecato”. -Esopo

“La gentilezza è la lingua che i sordi possono sentire e i ciechi possono vedere”. — Mark Twain

“Un caldo sorriso è il linguaggio universale della gentilezza”. —William Arthur Ward

“Ricorda che non esiste un piccolo atto di gentilezza. Ogni atto crea un’increspatura senza fine logica”. —Scott Adams

“La gentilezza è sempre generatrice di gentilezza.” —Sofocle

“Nessuno nasce odiando un’altra persona. Le persone devono imparare a odiare, e se possono imparare a odiare, si può insegnare loro ad amare, perché l’amore arriva più naturalmente al cuore umano del suo opposto.” -Nelson Mandela

“Passerò per questo mondo solo una volta. Qualsiasi bene, quindi, che posso fare o qualsiasi gentilezza che posso mostrare a qualsiasi essere umano, lasciamelo fare ora. Non lasciarlo rimandare né trascurarlo, perché non passerò più di qua». —Stephen Grellet

“Se hai un impulso alla gentilezza, agisci di conseguenza.” —Douglas Coupland

“Quando compi atti di gentilezza, provi una sensazione meravigliosa dentro. È come se qualcosa dentro il tuo corpo rispondesse e dicesse: sì, è così che dovrei sentirmi». —Harold Kushner

“Ho cercato modi per guarire me stesso e ho scoperto che la gentilezza è il modo migliore.” -Lady Gaga

“La gentilezza e l’educazione non sono affatto sopravvalutate. Sono sottoutilizzati”. —Tommy Lee Jones

“Una gentilezza ricevuta dovrebbe essere restituita con mano più libera”. —Sant’Ambrogio

“Quando le parole sono sia vere che gentili, possono cambiare il mondo.” — Buddha

“Quando proviamo amore e gentilezza verso gli altri, non solo gli altri si sentono amati e accuditi, ma ci aiuta anche a sviluppare la felicità e la pace interiori “. – Dalai Lama

“Ci sono due modi di diffondere la luce: essere La candela o lo specchio che la riflette.” —Edith Wharton

“La nostra compassione umana ci lega gli uni agli altri, non con pietà o condiscendenza, ma come esseri umani che hanno imparato a trasformare la nostra comune sofferenza in speranza per il futuro”. – Nelson Mandela

“Non c’è niente di più veramente artistico che amare le persone”. —Vincent Van Gogh

“Troppo spesso sottovalutiamo il potere di un tocco, un sorriso, una parola gentile, un orecchio che ascolta, un complimento onesto o il più piccolo atto di cura, tutti elementi che hanno il potenziale per cambiare una vita”. —Leo Buscaglia

