Frasi sull'amicizia vera da dedicare

In vista della Giornata mondiale dell’amicizia, che ricorre il 30 luglio, abbiamo pensato di farti cosa gradita raccogliendo sotto delle frasi sull’amicizia vera da poter dedicare al migliore amico o alla migliore amica (o ad entrambi, se hai la fortuna di averli tutti e due). Già, perché anche se spesso e volentieri siamo pieni di conoscenze, quando si parla di amici veri il numero si può contare sulle dita di una mano. La vera amicizia è un tesoro. E’ difficile da trovare, ma è anche più difficile da mantenere. E’ importante prendersene cura come merita, ed il Friendship international Day mira proprio a questo, a dare la giusta importanza a questo legame che, per molti, è sostegno, divertimento, condivisione ed intimità.

Significative frasi sull’amicizia vera e sincera

L’amicizia vera e sincera è quella che ci permette di essere noi stessi senza remore, di parlare liberamente perché sappiamo con certezza che, qualunque cosa facciamo, i veri amici non giudicano. Le frasi che seguono hanno come oggetto l’amore, l’empatia, l’altruismo: tutte le caratteristiche che ben si addicono ad una vera amicizia. Ecco la nostra selezione delle più belle frasi da dedicare. Prendi nota.

Un amico è una persona con cui puoi pensare ad alta voce. (Ralph Waldo Emerson)

Buoni amici, buoni libri e una coscienza tranquilla: questa è la vita ideale. (Marco Twain)

Un amico è la persona che sa tutto di te e gli piaci ancora. (Elbert Hubbard)

Un vero amico è colui che ti prende per mano e ti tocca il cuore. (Gabriel Garcia Marquez)

L’antidoto a cinquanta nemici è un amico. (Aristotele)

Non camminare dietro di me, non posso guidarti. Non camminare davanti a me, non posso seguirti. Cammina al mio fianco e sii mio amico. (Albert Camus)

L’uccello ha il suo nido, il ragno la sua tela, l’uomo l’amicizia. (William Blake)

Un amico è qualcuno che ti dà la libertà di essere te stesso. (Jim Morrison)

Gli amici ascoltano quello che dici. I migliori amici ascoltano ciò che non dici. (Anonimo)

Non ho bisogno di un amico che cambia quando cambio io e che annuisce quando annuisco; la mia ombra lo fa molto meglio. (Plutarco)

In realtà, l’unico momento nella vita in cui mi sento me stesso è quando sono con i miei amici.

Frasi sull’amicizia vera da dedicare al migliore amico

I fratelli non sono sempre amici, ma gli amici saranno sempre fratelli.

Il mio amico è una grande persona oltre che il peggiore dei miei rivali, che mantiene i miei segreti e mi tradisce, che mi affida il suo sostegno e si sostiene su di me: è semplicemente un mio pari.

Avere un amico è una grande notizia. Avere due è troppo. E tre è impossibile.

Un vero amico conosce le tue debolezze ma ti mostra i tuoi punti di forza; senti le tue paure ma rafforza la tua fede; vedi le tue ansie ma libera il tuo spirito; riconosci le tue disabilità ma enfatizza le tue possibilità. (William Arthur Ward)

Il regalo più bello che mi sono fatto è stato quello di darmi l’opportunità di conoscerti, grazie, fratello della vita, perché con te ho imparato cosa significa amicizia.

Finché ho un amico come te, che mi ama e cammina al mio fianco, vale la pena continuare.

Frasi sull’amicizia vera da dedicare alla migliore amica

La madre è un tesoro, la sorella una spalla su cui appoggiarsi. Un’amica è entrambe le cose.

Un’amica come te colora le mie giornate, non importa se piove o se c’è il sole.

Amica, ti ho incontrato senza cercare nulla e ho finito per amarti come nessun altro, trovando in te una vera amicizia.

Le mie lacrime e i miei sorrisi sono troppo preziosi per “darli via” a chiunque, ma ad un’amica come te, assolutamente.

La vera amicizia non è essere inseparabili, ma essere separati senza che nulla cambi.

Mi sono imbattuta in un tesoro quando ho scoperto la nostra amicizia.

