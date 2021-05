Friends Reunion: cosa vedremo

Siete pronti a rivedere i sei fantastici amici di New York, Monica, Ross, Chandler, Rachel, Joey e Phoebe? Ormai manca davvero poco, la Friends Reunion sta per essere trasmessa e finalmente potremo rivederli e ridere ancora con loro. In tanti forse si aspettavano di vedere un sequel delle storie dei nostri amici, ma ciò che vedremo è tutt’altra storia. Vedremo semplicemente gli amici riuniti a Central Perk che ricorderanno insieme tutti i bei momenti vissuti insieme sul set. Scopriamo insieme come e quando vederla in Italia.

Friends Reunion: come vederlo in Italia

David Scwimmer, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Jennifer Aniston e Matthew Perry rientreranno nelle nostre vite tra qualche ora. La reunion di Friends sarà trasmessa su HBO Max da giovedì 27 maggio, negli USA e in contemporanea verrà trasmessa anche in Italia. I fan, che li amano da 20 lunghi anni se li ritroveranno seduti sul divano del Central Perk o dell’appartamento di Monica, ma non nelle vesti degli attori, interpreteranno loro stessi che si raccontano e ci raccontano tanti segreti ed esclusive del dietro le quinte.

Friends Reunion: dove vederlo in Italia

Abbiamo anche delle ottime notizie per noi italiani che non odvremo aspettare a lungo per rivederli. Infatti la reunion di Friends sarà trasmessa su HBO Max da giovedì 27 maggio, negli USA e in contemporanea verrà trasmessa anche in Italia da Sky e in streaming su NOW. Non stiamo più nella pelle, e voi?? Mancano solo poche ore e i nostri desideri diventeranno realtà.

Friends: come vedere la reunion del cast in streaming

