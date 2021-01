Garlando Calcio Balilla: la top 5 dei biliardini

Creato da un geniale e sconosciuto inventore in Europa tra la prima e la seconda guerra mondiale, il calcio balilla è uno dei pochi giochi a poter vantare di riunire davvero tutti, grandi e piccoli, amanti del calcio o meno. E visto che, tra pandemia e lockdown, non si può andare più al bar a sfidare gli amici, perché non togliersi lo sfizio di una bella partitona nella comodità e sicurezza di casa propria? Magari puntando su di un marchio storico dei biliardini italiani.

Garlando è una società di Novi Ligure, fondata nel 1954, che ricerca produce e commercializza articoli per l’intrattenimento, il gioco e lo sport. È uno dei brand nazionali che hanno saputo conquistarsi il cuore e la fiducia degli italiani. I suoi calcio balilla sono considerati tra i più affidabili, robusti e ben progettati che si possano trovare nei negozi fisici e online. Ecco quindi la nostra classifica ragionata dei 5 migliori biliardini Garlando del 2021.

Le caratteristiche dei Biliardini

Il catalogo Garlando è ampissimo, e prevede biliardini con zampe corte e lunghe, design vintage o moderni, materiali metallici o di plastica, con inserti in legno e addirittura a specchio. E ovviamente, al crescere delle dimensioni e degli optional, cresce anche il prezzo. Ma niente paura: in tutti i casi, si tratta di prodotti di ottima fattura, molto solidi resistenti agli urti; e questo è valido anche per i modelli più economici.

Per scegliere il modello più adatto a voi, ragionate su questi punti:

Budget: Quanto vorreste spendere? Si parte da 300€ per un buon entry level, e si superano i 1.000 per il non plus ultra.

In tutti i casi, per esigenze specifiche, provate a chiedere al produttore direttamente via Amazon; spesso è possibile ottenere modifiche su richiesta.

1. Garlando Top Class (299€)

È il più venduto dell’intero catalogo Garlando. Il Top Class è robusto e resistente, compatto ma dotato di misure regolamentari. È costruito in legno MDF, con barre metalliche di rinforzo per le gambe, e pesa ben 60 kg, dunque dura una vita.

Disponibile in colore Nero ha dimensioni di 140cm in lunghezza, 88cm in larghezza, e 77cm in altezza. Include 2 portabicchieri cromati, 2 palline, angoli rialzati con soluzione di continuità per impedire il blocco della pallina, impugnature antiscivolo e piedini regolabili in altezza cromati.

2. Garlando Calcio Balilla F-200 Evolution (399€)

È l’entry level professionale della linea Evolution, dunque eredita da quest’ultima l’elegante abbinamento nero e argento ispirato all’hi-tech più glamour. Esattamente come il suo omologo F-200, è un calciobalilla robusto e di grande giocabilità, adatto a tutta la famiglia per via delle aste telescopiche di sicurezza.

Queste ultime hanno un diametro di 16mm in acciaio trafilato ad alta resistenza alla torsione, con cromatura antiruggine, e sono fissate al mobile per mezzo di boccole in nylon. I cuscinetti a sfera in acciaio all’interno delle boccole favoriscono il movimento delle aste, mentre le pallino vengono introdotte attraverso i bocchettoni liberi posti ai due lati del calciobalilla. Il recupero dopo i goal è molto pratico, grazie ai due raccoglipalline. Include 10 palline bianche modello standard.,

Il mobile è realizzato in legno MDF con rivestimento in melamina. Dimensioni: Lunghezza 145cm, Larghezza 74cm, larghezza (con aste uscenti 125cm), peso 60kg.

3. Garlando Calcio Balilla G-2000 Evolution (580€)

C’è un motivo se, su Amazon, il Garlando Calcio Balilla G-2000 Evolution ha 5 stelle piene nelle recensioni. Si tratta di calcio balilla robusto, stiloso, bello da vedere e ancora più bello da giocare. Composto in plastica e metallo, ha le seguenti dimensioni: 150 x 150 x 33 cm.

Include 10 palline bianche, modello ufficiale, ed è garantito 3 anni. Sebbene sia costruito con materiali di elevata qualità (pesa ben 75 kg!), è progettato per spazi interni. Il prodotto include aste rientranti, ed è caratterizzato da una giocabilità di tipo professionale. Inoltre, è arricchito dai piedini livellatori del campo di gioco e dalle manopole ergonomiche di serie.

4. Garlando Calcio Balilla G-500 (710€)

Studiato e realizzato per utilizzo esterno e a prova di intemperie, il G-500 ha aste diametro mm. 16 in acciaio trafilato ad alta resistenza con speciale cromatura antiruggine a triplo strato. Tutto, dalla laminatura esterna fino ai dadi, ai bulloni e alle viti è stato sottoposto a trattamento tropicale antiruggine.

Si monta facilmente in circa 1 oretta, include aste rientranti di sicurezza, ed è splendido come si vede nelle fotografie. Il recupero delle palline in goal è molto semplice e immediato, grazie ai due oblò dietro alle porte. Include 10 palline modello Standard.

5. Garlando Image (1.040€)

Il design esclusivo lo rende tale da spiccare in ogni ambiente, perfino nel bel mezzo di un salotto. È dotato di manopole con inserti in legno wengè per una presa più gradevole. Il recupero delle palline in goal è come sempre semplice e immediato, grazie ai due oblò posti dietro le porte.

Dato il colore chiaro di tutti i componenti, le 10 palline in dotazione sono caratterizzate dal colore arancio. Questa versione del Garlando Image dispone di aste telescopiche di sicurezza, per offrire un’elevata protezione per il viso e gli occhi dei bambini.

