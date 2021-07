Giffoni Film Festival 2021: date

Come ogni anno torna il Giffoni Film Festival, il festival cinematografico per bambini e ragazzi che va in scena nella città di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Un evento annuale creato nell’ormai lontano 1971 da un’idea dell’allora diciottenne Claudio Gubitosi, che ancora oggi ne è il direttore artistico. I protagonisti assoluti sono – come già detto – i più piccoli a cui è affidato il compito di vedere i film in concorso e parlarne con registi, autori ed interpreti, per poi decretare il vincitore. La 50esima edizione Plus del Giffoni Film Festival ci sarà dal 21 al 31 luglio (visto che lo scorso anno per i veri 50 anni si è svolta in forma “ridotta” a causa dell’emergenza sanitaria).

Giffoni Film Festival 2021: ospiti

Tanti gli ospiti previsti ricordiamo:

Paolo Calabresi (il 22),

Giusy Buscemi (il 22),

Carolina Crescentini, Ferzan Ozpetek (il 24),

Lillo (il 25),

Alessio Lapice (il 26),

i The Jackal (il 28),

Rocco Fasano e Matilda Lutz (il 29).

“La scelta di presentare Giffoni a Bergamo è fondamentale – ha scritto il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, in un messaggio dedicato al festival – porta in una delle città più colpite dalla prima ondata della pandemia, l’energia di uno degli eventi più amati del nostro Paese. Migliaia di giovani di nazioni diverse si ritroveranno per celebrare di persona #Giffoni50Plus. Le emozioni che caratterizzano questo speciale appuntamento rinnoveranno l’intenso rapporto tra i ragazzi e il cinema, promuovendo curiosità, interesse, voglia di ricerca. Un’occasione importante, maggiormente in un momento come questo dove i bambini e gli adolescenti soffrono per le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Auguro ogni successo a Giffoni e ai suoi giffoner”.

Giffoni Film Festival 2021: programma

Non solo. Anche quest’anno non mancheranno personaggi dal mondo della musica e della tv con appuntamenti musicali come il Giffoni Music Concept che prevede: