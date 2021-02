Gio Evan presenta “Arnica” a Sanremo 2021

Gio Evan partecipa per la prima volta in gara al Festival di Sanremo 2021 con la canzone “Arnica“. Il brano, scritto dallo stesso artista e prodotto da Katoo, è parte del nuovo album “Mareducato” in uscita il prossimo 12 marzo su etichetta Polydor/Universal Music e già disponibile in preorder . Questo lavoro si può definire un vero e proprio concept album, realizzato in due parti: nella prima ci sono dieci canzoni che rappresentano le tappe di un viaggio immaginario dalla riva al profondo del mare; nella seconda Gio dà spazio all’arte poetica recitando dieci poesie inedite accompagnate dalla musica. Il 16 marzo verrà pubblicato anche il suo nuovo libro di poesie “Ci siamo fatti mare” edito da Rizzoli. Ma cosa ha dichiarato l’artista nel corso della round table virtuale che si è svolta su Zoom martedì 23 febbraio?

Gio Evan presenta “Arnica”: la conferenza stampa

“Il brano è nato in una maniera assurda. Ero a Genda, un posto dove ci sono le grotte di Frasassi, mi stavo arrampicando. Mentre mi arrampico trovo una monopresa, ma cado e nel frattempo mi viene in mente di scrivere questo brano, il primo brano nato senza chitarra. Non ambivo a Sanremo, le mie priorità sono spirituali e sono altre, ma il mio team ha visto qualcosa di speciale in questa canzone e mi sono fidata di loro”, ha dichiarato in merito al brano “Arnica” che ha questo titolo perché vuole essere una metafora che racchiude il senso del testo: come l’arnica può curare i traumi fisici, così con questa canzone il cantautore ha potuto alleviare i traumi dell’anima.

Nella terza serata delle cover l’artista proporrà “Gli anni” degli 883 insieme ai finalisti della prima edizione di The Voice Senior: “Rappresenta le mie urla di infanzia, Max Pezzali è stato un altro guru. Ci ha accompagnato alle prime impennate, alle prime sigarette, ai primi baci. Lui sembrava il papà che non avevo, Max Pezzali le beccava proprio tutte. Io ho più feeling con i bambini perché riesco a giocarci e con gli anziani perché riesco a parlarci di tutto, mentre con i miei coetanei ho delle difficoltà. Universal mi ha consigliato i finalisti di The Voice Senior, programma che io non ho mai visto. Quando però ho visto i link di Youtube mi sono messo a piangere”.