Giochi di ruolo: i migliori da tavolo e in scatola

Cosa c’è di più bello e rilassante che sedersi tutti intorno ad un tavolo e giocare? Non dobbiamo necessariamente aspettare il Natale per riunirci con i nostri amici, possiamo sfruttare una serata autunnale di pioggia, una serata estiva fresca; il succo della questione è questo, c’è sempre tempo per giocare. Pensate di conoscere tutti i giochi di ruolo da tavolo o in scatola? Oggi vi riportiamo la classifica del 2021dei migliori in assoluto, forse ce ne sarà qualcuno che conoscete già, con cui avete giocato e, forse, anche vinto. Pronti? Andiamo.

Giochi di ruolo da tavolo e in scatola: la classifica del 2021

Iniziamo subito con la nostra classifica, pronti a scoprire i migliori giochi di ruolo? Andiamo:

Ticket to ride: obiettivo? pianificare e costruire una linea ferroviaria passando per delle città che vengono assegnate segretamente ad inizio del gioco; Blood Rage: Si gioca a turni, in cui sostanzialmente è possibile invadere, combattere, costruire o saccheggiare terre avversarie; Dixit: ogni giocatore avrà un proprio turno di gioco, in cui dovrà descrivere una carta a propria scelta fra quelle che ha in mano, l’abilità sta nel descrivere le illustrazioni –bellissime ed enigmatiche- della carta scelta in maniera esplicita, ma non troppo; Puerto Rico: coinvolge tutti igiocatori fino alla fine della partita, non c’è chi si “accorge di perdere” perdendo di interesse per la partita. Al contrario, fino all’ultimo la partita sarà in bilico fra tutti i partecipanti; Pandemic Legacy: è disponibile sia in scatola rossa che blu, ma i contenuti sono identici; Star Wars, Assalto Imperiale: si basa sui due antagonisti principali: l’Impero, che viene giocato da un unico giocatore e i Ribelli, che comprendono diversi eroi, divisi fra i restanti giocatori; Pandemia: l’avversario è il gioco stesso, e i partecipanti devono unire le forze per vincere la partita; Bang: Ad ogni turno il giocatore pescherà alcune carte e farà le proprie mosse, sia per difendersi che per armarsi e attaccare gli avversari; Concept: si gioca in gruppi di giocatori,un gruppo di giocatori dovrà far indovinare una parola, un concetto o una frase(pescata da una carta) ad un altro gruppo; Cranium: L’obiettivo del gioco è avanzare in un tabellone, svolgendo delle sfide richieste dal gioco, domande di cultura generale, sculture col pongo, disegni ad occhi chiusi, sfide di disegno, sfide di mimi, o mimi “utilizzando un compagno come marionetta”.

Giochi di ruolo da tavolo e in scatola migliori del 2021: dove trovarli

Non disperate amici, sappiamo che questa classifica vi è entrata subito nel cuore e nella mente e vorreste acquistarli tutti, ma non è possibile tutti insieme. Potete acquistarli uno per volta, uno al mese o ogni due mesi e giocare con i vostri compagni di avventura. Non avrete difficoltà a trovarli, potrete acquistarli on line oppure nei negozi di giocattoli per grandi e piccoli. Scegliete quello che più vi piace, giocate, giocate e ancora giocate.

