Giornata della Terra 2023: quando ci sarà

La Giornata della Terra è il nome utilizzato per indicare il giorno in cui sono celebrate l’ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra. L’Earth Day è il 22 aprile e in questa data sono diverse le iniziative in tutto il mondo legate alla sostenibilità ambientale. Così anche Netflix ha deciso di dedicare dei titoli a tutti gli abbonati. Scopriamoli insieme!

Giornata della Terra 2023: film e serie tv da vedere su Netflix

Ecco i titoli dedicati alla sostenibilità che è possibile vedere sulla famosa piattaforma di streaming in questa speciale giornata tra film, serie tv e docuserie:

Raghu il piccolo elefante – Documentario vincitore agli Oscar 2023

Il nostro pianeta – Docuserie in collaborazione con il WWF (2019)

Sweet Tooth – Serie tv (in uscita il 27 aprile la S2)

Il mostro dei mari – Film d’animazione (2022)

Don’t Look Up – Film (2021)

Minimalismo – Il meno è ora – Documentario (2021)

Zac Efron: con i piedi per terra – Docuserie (2022) con una puntata dedicata alla Sardegna nella S1

Le vite nascoste dei nostri animali – Docuserie (2022)

Cuccioli nella natura – Docuserie (2022)

I parchi nazionali più belli del mondo – Docuserie (2022)

Universo svelato – Docuserie (2022)

Earthstorm disastri naturali – Docuserie (2022)

L’isola dei lupi – Docuserie (2022)

David Attenborough: La vita a colori – Docuserie (2021)

Animal: Il meraviglioso regno animale – Docuserie (2021)

Netflix per l’ambiente: tutte le iniziative

Non solo film e serie tv: ricordiamo anche il videogioco Netflix Terra Nil già disponibile sul servizio, il cui scopo è proprio quello di piantare alberi e pulire l’oceano in modo da purificare il pianeta. La piattaforma di streaming è molto attenta a questa tematica, infatti vuole intrattenere i suoi abbonati, ma per poterlo fare il pianeta deve restare abitabile. Proprio per questo motivo la sostenibilità ambientale è fondamentale per Netflix. Si legge così proprio sul sito ufficiale:

La nostra impronta di carbonio nel 2021 ha raggiunto quasi un milione e mezzo di tonnellate, di cui più della metà sono attribuibili alla produzione delle serie e dei film che guardi su Netflix. Le ricerche sul clima indicano che questo è il decennio decisivo per evitare che i cambiamenti climatici diventino ingestibili. Per questo motivo abbiamo fissato due obiettivi climatici a breve termine misurati in anni e non decenni, e siamo sulla buona strada per raggiungerli entrambi. Innanzitutto dimezzeremo le nostre emissioni entro il 2030, in ottemperanza agli obiettivi dell’iniziativa Science Based Target.

