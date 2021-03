Oggi, 20 marzo 2021, è la Giornata internazionale della felicità. Mai come in questo anno abbiamo bisogno di uno sprazzo di positività. Insomma, da più di 365 giorni siamo affrontando una crisi globale: le frasi sulla felicità che abbiamo raccolto sotto possono servire da punto di partenza per una riflessione e da sprono per trovare un motivo per sorridere.

Forse non tutti lo sanno, ma la Giornata mondiale della felicità è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite che, il 28 giugno 2012, ha deciso di invitare tutti gli Stati membri “a osservare la Giornata internazionale della felicità in modo appropriato, anche attraverso attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico“. E, nel nostro piccolo, lo facciamo anche noi proponendovi di leggere queste frasi a tema.

Leggi: Saggio breve sulla Ricerca della felicità

Frasi sulla felicità

E’ stato un lungo metaforico inverno per tutti. Per questo abbiamo raccolto alcune tra le più belle citazioni per la Giornata internazionale della felicità sperando di portare un po’ di gioia nella tua giornata.

Chi è felice renderà felici anche gli altri. Anne Frank

La cosa più importante è godersi la vita – essere felici – è tutto ciò che conta. Audrey Hepburn

Se vuoi un lieto fine, dipende, ovviamente, da dove interrompi la tua storia. Orson Welles.

Non sprecare un minuto a non essere felice. Se una finestra si chiude, corri alla finestra successiva o abbatti una porta. Brooke Shields

Se vuoi che gli altri siano felici, pratica la compassione. Se vuoi essere felice, pratica la compassione. Dalai Lama

Per ogni minuto in cui sei arrabbiato perdi 60 secondi di felicità. Ralph Waldo Emerson

La felicità è l’assenza della ricerca della felicità. Zhuangzi

L’unica cosa che ti renderà felice è essere felice con chi sei e non con chi le persone pensano che tu sia. Goldie Hawn

La felicità è quando quello che pensi, quello che dici e quello che fai sono in armonia. Mahatma Gandhi

L’arte di essere felici risiede nel potere di estrarre la felicità dalle cose comuni. Henry Ward Beecher

È necessario molto poco per rendere una vita felice: è tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio

Se tu vuoi essere felice, sii felice. Leo Tolstoy

Pensa a tutta la bellezza che ti è rimasta intorno e sii felice. Anne Frank

Se vuoi che gli altri siano felici, pratica la compassione. Se vuoi essere felice, pratica la compassione. Dalai Lama

Il talento per essere felici è apprezzare e apprezzare ciò che hai, invece di ciò che non hai. Woody Allen

La maggior parte delle persone è felice quanto decide di esserlo. Abraham Lincoln

Felice è l’uomo che ha spezzato le catene che feriscono la mente e ha smesso di preoccuparsi una volta per tutte.

Il miracolo non è che facciamo questo lavoro, ma che siamo felici di farlo. Madre Teresa

Leggi anche: