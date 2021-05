Oggi, 2 maggio, ricorre la Giornata mondiale della risata: che ne dite di leggere le 20 frasi celebri che fanno ridere riportate di seguito per onorarla come si deve? La Giornata mondiale della risata pone l’accento su quanto ridere sia fondamentale per il nostro benessere, e vuole infondere speranza e pace nel mondo. Ridere non costa nulla, ma quanto fa bene? Ed allora, trovate anche voi un buon motivo per portare ogni giorno un pizzico di felicità nella vostra vita. Oggi, magari, potreste trovarla proprio in queste frasi. Buon divertimento!

Leggi: Migliori film comici: quelli che fanno riflettere

20 frasi celebri che fanno ridere

L’unico mistero nella vita è perché i piloti kamikaze indossano i caschi. (Al McGuire) La luce viaggia più veloce del suono. Questo è il motivo per cui alcune persone sembrano brillanti finché non le senti parlare. ( Alan Dundes) Mai, in nessuna circostanza, prendere un sonnifero e un lassativo nella stessa notte. ( Dave Barry) Quando leggo dei danni che causa il bere, smetto di leggere. (Henny Youngman) L’età è solo un numero. È del tutto irrilevante a meno che, ovviamente, tu non sia una bottiglia di vino. ( Joan Collins) Ad ogni festa ci sono due tipi di persone: quelle che vogliono tornare a casa e quelle che non lo fanno. Il problema è che di solito sono sposati tra loro. ( Ann Landers) Non credo nell’astrologia;: sono un Sagittario e siamo scettici. Arthur C. Clarke) La prova più sicura che la vita intelligente esiste altrove nell’universo è che non ha mai provato a contattarci. ( Bill Watterson) Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara. ( Dalai Lama) Un gatto nero che ti attraversa la strada significa che l’animale sta andando da qualche parte. ( Groucho Marx) Il vino è la prova costante che Dio ci ama e ama vederci felici. (Benjamin Franklin) Hai notato che tutte le persone favorevoli al controllo delle nascite sono già nate? (Benny Hill) Non dubitare mai del coraggio dei francesi. Sono stati loro a scoprire che le lumache sono commestibili. ( Doug Larson) Arrivo sempre tardi in ufficio, ma compenso uscendo presto.” – Charles Lamb Non preoccuparti che il mondo finisca oggi. È già domani in Australia. ( Charles M. Schulz) Se pensi che a nessuno importi se sei vivo, prova a saltare un paio di rate della tua auto. ( Earl Wilson) Le statistiche sanitarie dicono che un una persona su quattro soffre di qualche disturbo mentale. Pensa ai tuoi tre migliori amici, se loro sono a posto, quella persona sei tu. ( Rita Mae Brown) Quando un uomo si rende conto che suo padre aveva ragione, ha un figlio che pensa di avere torto. ( Charles Wadsworth) La banca è il luogo che ti presterà del denaro solo se puoi dimostrare che non ne hai bisogno. (Bob Hope) Impariamo dall’esperienza che gli uomini non imparano mai nulla dall’esperienza. ( George Bernard Shaw)

Leggi anche: