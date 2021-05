Il 5 giugno 2021 ricorre la Giornata mondiale dell’ambiente. Si celebra ormai da parecchi anni in quanto sono aumentate le esigenze di tutelare l’ambiente nel quale viviamo per cercare di proteggerlo e consegnarne uno migliore alle generazioni future. E’ un grosso impegno che tutti dobbiamo mantenere in quanto grande è il debito che nutriamo nei confronti dell’ambiente che ci circonda. Non siamo in grado di dire se stiamo facendo abbastanza, ma ciò che è certo è che si può sempre fare di più e sempre meglio. Vediamo nello specifico qual è il tema di quest’anno e quali gli eventi in programma in occasione del World Environment Day.

Il tema della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2021

Il tema della Giornata mondiale dell’ambiente 2021 è “Ripristino degli ecosistemi“. E proprio a questo è dedicato il lancio del Decennio delle Nazioni Unite sul ripristino degli stessi. Ovviamente si richiede l’impegno della popolazione mondiale. Cosa può fare l’uomo? Tante e diverse attività quali, ad esempio, coltivare gli alberi, cambiare le proprie abitudini alimentari, ripulire fiumi e coste. Come sappiamo, ogni anno la giornata viene ospitata da un paese diverso. Paese nel quale si svolgono le celebrazioni ufficiali. Quest’anno tocca al Pakistan.

Tra i propositi del governo del Pakistan c’è quello di ripristinare e tentare di espandere le foreste del paese attraverso uno ” tsunami di 10 miliardi di alberi”. Ciò in attuazione della Bonn Challenge, uno sforzo globale nel quale tutti i paesi tenteranno di ripristinare 350 milioni di ettari di terra disboscata e degradata entro il 2030.

Giornata Mondiale dell’Ambiente 2021: gli eventi in programma

Ogni anno, l’UNEP organizza diversi eventi per la Giornata mondiale dell’ambiente volti ad incoraggiare la consapevolezza e l’azione a livello mondiale per la protezione dell’ambiente. Per citare alcuni tra i più importanti in previsione nella giornata del 5 giugno, vi segnaliamo:

The Rewilding Generation: come costruire biodiversità e resilienza urbane

50 anni di ripristino dell’ecosistema in siti e reti designati dall’UNESCO

Il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell’ecosistema: un decennio di azione unitaria sulla natura

WePlan-Forests: pianificazione del territorio per supportare il ripristino economico dell’ecosistema forestale

Sulla pagina web ufficiale dedicata potrete rimanere aggiornati su tutti gli altri eventi e sulle iniziative riguardanti la prossima Giornata Mondiale dell’Ambiente.

