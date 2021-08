Manca sempre di meno all’uscita della quinta e ultima stagione della serie tv Gomorra, nata da un’idea di Roberto Saviano ispirata al suo romanzo Gomorra. La serie è stata girata prinicpalmente a Napoli ma con qualche escursione nel Lazio, a Londra e a Milano. La quinta stagione sarà diretta da Claudio Cupellini, affiancato da Marco D’Amore. Negli ultimi giorni è stato diffuso il teaser e, qualche ora fa, anche il trailer; scopriamo qualcosa in più.

Gomorra 5: il trailer

Nel trailer possiamo assistere ad un testa a testa tra Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione, e il grande ritorno di Marco D’Amore, nuovamente protagonista nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e – come svelato dal film L’immortale – clamorosamente tornato in scena in Lettonia.

Gomorra 5: data di uscita

Per quanto riguarda la data di uscita non vi sono ancora notizie certe, anche perché tutto potrebbe cambiare a causa del Covid-19. L’idea che va per la maggiore è che la serie dovrebbe arrivare su Sky Atlantic e Now Tv verso la fine del 2021, molto probabilmente a novembre per concludersi a gennaio 2022.

