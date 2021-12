Grey’s Anatomy 18: la stagione

Grey’s Anatomy è tornato in Italia con gli episodi della diciottesima stagione su Disney+, dopo uno stop di ben due settimane a causa del crossover del quinto episodio con Station 19. Negli Stati Uniti è stato trasmesso l’ottavo episodio, mentre in Italia è stato pubblicato il quinto. Ma dove siamo rimasti? Meredith ha ricevuto un’offerta di lavoro molto importante e si divide tra Seattle e il Minnesota insieme ad Amelia che nel frattempo ha deciso di lasciare Link a causa delle incromprensioni. Nel frattempo al Grey-Sloan Memorial è tornata Addison Montgomery, seppure per poco tempo. Ecco cosa succede nel quinto episodio della diciottesima stagione!

Grey’s Anatomy 18: trama episodio 5 [SPOILER]

Nel quinto episodio di Grey’s Anatomy che in America è stato già trasmesso, mentre in Italia è stato pubblicato l’8 dicembre su Disney+, vediamo Meredith ritrovarsi a lavorare insieme al suo nuovo flirt Nick Marsh, mentre Amelia sembra avere un rapporto speciale con la dottoressa Kai Bartley. “I medici del Grey Sloan entrano in azione dopo che un’esplosione ha scosso Seattle, con il trauma in arrivo che li colpisce da vicino. Owen soffre di sindrome da stress post traumatico dopo aver sentito l’esplosione, mentre sua sorella Megan chiede aiuto in confidenza a Winston e Hayes. In Minnesota, Meredith e Amelia si incontrano con un volto familiare che le assiste nella loro ricerca”, si legge nella trama ufficiale. Qualcuno morirà, così Ben e Miranda dovranno prendere una decisione importante.

Grey’s Anatomy 18: il cast

Nel cast troviamo come sempre gli storici Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber) insieme a Kevin McKidd (Owen Hunt), Kim Raver (Teddy Altman), Camilla Luddington (Jo Wilson), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Chris Carmack (Atticus “Link” Lincoln), Jake Borelli (Levi Schmitt), Richard Flood (Cormac Hayes) e Anthony Hill (Winston Ndugu).