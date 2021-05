Grey’s Anatomy confermato per la 18esima stagione: l’annuncio

C’è chi pensava che la diciassettesima edizione sarebbe stata l’ultima e invece Grey’s Anatomy è stato confermato per la diciottesima stagione: l’annuncio è arrivato nella giornata di martedì 11 maggio 2021, visto che la protagonista assoluta Ellen Pompeo (Meredith Grey) ha rinnovato il contratto con la Abc per un altro anno. Dopo le puntate attualmente in onda in America e anche in Italia in esclusiva su Fox (canale 112 di Sky) e in streaming su Now che sono totalmente incentrate sulla pandemia da Covid, nella prossima stagione dovremmo vedere la chiusura di tutte le storie rimaste in sospeso. Per la diciottesima stagione confermata anche la showrunner e produttrice esecutiva Krista Vernoff, inoltre nel cast Chandra Wilson e James Pickens Jr., rispettivamente la dottoressa Miranda Bailey e il dottor Richard Webber.

Come già detto su Fox ogni martedì alle ore 21:50 vanno in onda i nuovi episodi della diciassettesima stagione e in contemporanea anche su Now. Sempre sulla piattaforma di streaming sono a disposizione le puntate in italiano già andate in onda (mentre Oltreoceano sono stati già trasmessi degli episodi ancora inediti nel nostro Paese).

Grey’s Anatomy: dove siamo rimasti?

Nelle prime puntate della diciassettesima stagione abbiamo visto tutti i dottori alle prese con la pandemia da Covid-19: Meredith ha contratto il virus ed è in condizioni gravissime, mentre Andrew De Luca (Giacomo Gianniotti) è stato ferito gravemente nel tentativo di bloccare un trafficante, tuttavia i suoi colleghi non sono riusciti a salvarlo e purtroppo è morto. Owen e Teddy si sono lasciati dopo che lui ha scoperto il tradimento con Koracich, invece Webber e Catherine sono tornati insieme, infine Link e Amelia sono gli unici a casa a badare ai bambini di tutti. Nel cast troviamo gli attori storici Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Jesse Williams (Jackson Avery). Senza dimenticare anche Caterina Scorsone come Amelia Shepherd, Camilla Luddington come Jo Wilson, Kelly McCreary come Maggie Pierce, Kim Raver come Teddy Altman. E ancora Jake Borelli (Levi Schmitt), Alex Blue Davis (Casey Parker), Sophia Ali Taylor (Dahlia Qadri), Rushi Kota (Vik Roy) e Jaicy Elliot (Taryn Helm).