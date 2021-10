Halloween 2021: cosa fare

Mancano solo 2 giorni all’arrivo della notte più attesa, la notte di Halloween, la più divertente e più spaventosa dell’anno, soprattutto da parte dei più piccoli. Se non sapete ancora cosa fare e/o dove andare e vi siete ridotti all’ultimo perché fino ad oggi eravate ancora indecisi su cosa fare, non preoccupatevi, ci pensiamo noi; siete ancora in tempo per fare qualsiasi cosa, anche una cosa molto semplice ma comunque carina e simpatica. Oggi siamo qui, quindi, per consigliarvi 5 mete che potete andare a visitare da soli o se preferite in compagnia, durante questo breve weekend di Hallowen.

Halloween 2021: le 5 mete

Abbiamo selezionato per voi 5 mete dove potete andare a festeggiare Halloween. Sono state scelte per voi non solo destinazioni situate in Italia ma anche in altri Paesi, in modo tale da darvi più scelta e per darvi l’opportunità di visitare, magari, una località diversa, mai visitata, Non perdiamoci in chiacchiere e andiamole subito a vedere:

Salem, Massachussets: situato negli Usa;

situato negli Usa; Borgo di Triora : situato ad Imperia, Liguria;

: situato ad Imperia, Liguria; Castello di Dracul a: situato in Transilvania, Romania;

a: situato in Transilvania, Romania; Sleepy Hollow : situato a New York, Usa;

: situato a New York, Usa; Parchi divertimento: situato sul Lago di Garda.

Halloween 2021: come arrivarci

All’inizio della nostra chiacchierata vi abbiamo elencato le 5 mete, che secondo noi, sono le ideali per passare un Halloween diverso dal solito. Le modalità per raggiungere queste mete sono davvero facili. Per quanto riguarda le destinazioni al di fuori dell’Italia, non c’è molto da fare, basta recarvi in aeroporto, mettervi sull’aereo e volare verso la meta scelta. Per quando riguarda quelle in Italia, sono possibili da raggiungere sia in macchina sia con il treno. Il nostro consiglio è quello di andare in macchina o di noleggiare un’auto in modo tale da poter visitare anche i luoghi nei dintorni della meta prescelta e curiosare nelle caratteristiche, costumi e usanze del posto.

