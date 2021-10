Halloween 2021, Netflix: cosa fare a casa

Se non siete persone festaiole che non hanno voglia di andare a feste in maschera o a eventi, ma preferite di gran lunga restare a casa, la notte di Halloween l’ideale per voi è fare una maratona di film o serie tv. Come già sapete, Netflix è pieno di film horror e thriller da guardare durante la notte di halloween. Potete invitare i vostri amici, il vostro fidanzato o stare con vostri fratelli e sorelle, cucinarvi i pop corn e mettervi davanti alla televisione per una lunga e spaventosa notte. Mettetevi quindi comodi e andiamo subito a vedere tutti i film e tutte le serie tv più spaventose, presenti sulla piattaforma Netflix, da vedere il 31 Ottobre 2021.

Halloween 2021: elenco film

Ecco a voi l’elenco dei film di genere thriller e horror adatti alla notte di Halloween:

Scary Movie (2000): genere horror/commedia

Dark Shadows (2012): genere fantasy/commedia

Non aprite quella porta (2003): genere horror

Nightmare- dal profondo della notte (1984): genere horror/film di mistero

Fear street 1-2-3 (2021): genere horrror/film di mistero

La casa (1981): genere horror/splatter

Suspiria (1977): genere horror/film di mistero

The final girls (2015): genere horror/commedia

(2015): genere horror/commedia La llorona- le lacrime del male (2019): genere horror/thriller

Halloween 2021: elenco serie tv

E dopo l’elenco dei film, ecco qui l’elenco delle serie tv che vi prenderanno più tempo e che potrete guardare anche nelle sere successive.

Midnight mass (2021): genere horror

Haunted (2018): genere reality

Sense 8 (2015): genere sci-fi

Squid Game (2021): genere drammatico

(2021): genere drammatico Dark (2017): genere film di mistero

Vi abbiamo consigliato un’ampia scelta di film e serie tv, di diversi genere in modo tale da soddisfare il più possibile i vostri gusti. A questo punto non vi resta che selezionare uno o più film o semplicemente una serie tv, mettervi comodi sul vostro divano, sul letto o a casa dei vostri amici ed inziare la maratona. Non dimenticatevi di sgranocchiare qualcosa durante la visione, e d’obbligo.

