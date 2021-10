Halloween a New York: quello che dovete sapere

Vorreste festeggiare Halloween nella grande mela? Se potete permettervi un viaggio a New York nel periodo di Halloween, partite, andate a trascorrerlo lì, vi divertirete e rimarrà tutto impresso nella vostra memoria per sempre. Oggi vi faremo da guida, indicandovi cosa fare, a quali parate assistere e gli eventi in programma. Noi pagheremmo per poter festeggiare la notte del dolcetto o scherzetto tra le vie della città, provate a immaginare quante zucche, quante maschere e quante caramelle potrete incontrare in giro per le strade. Intanto vediamo cosa c’è da scoprire.

Halloween 2021 a New York: le parate

Eventi imperdibili organizzati a New York in occasione del prossimo Halloween sono le parate, in particolare ne verranno organizzate due che non potete assolutamente perdere se vi trovate in città e sono:

Parata del Village: partecipare è gratuito ma, se si intende farne parte, bisogna ovviamente essere attrezzati di un costume per Halloween. In caso si volesse semplicemente assistere, invece, si consiglia di arrivare per tempo in modo da potersi accaparrare i posti migliori per poter vedere lo spettacolo; Halloween Dog Parade a Tompkins Square Park: centinaia di cagnolini travestiti dai loro padroni con insoliti costumi si ritrovano a Tompkins Square Park, nell’East Village.

Halloween a New York: gli eventi in programma nel 2021

Per la notte di Halloween vengono organizzate tante feste a tema, spettacoli ed eventi terrificanti, voi dovrete solo trovare il locale che più si addice ai vostri gusti e divertitevi! E per i più coraggiosi ci sono anche spaventose case infestate dai fantasmi che, tra labirinti di orrori e macabre presenze, non vi lasceranno un attimo di tregua. La più paurosa è la Blood Manor, con ingresso vietato ai bambini sotto ai 14 anni e a chi ha il cuore un po’ debole.

