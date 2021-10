Halloween: perché truccarsi da zucca

La zucca, come già sappiamo, è il simbolo che rappresenta per eccellenza la festa di Halloween. Ad ogni festa, ad ogni evento, le zucche intagliate non possono mai mancare. Per andare a bussare alle porte dei vicini, per andare alle feste a tema, per fare dolcetto e scherzetto o se siete travestite da zucca, un trucco glitterato da zucca è l’ideale per voi. Bastano veramente pochissimi minuti e pochi passaggi per realizzare un trucco molto autunnale e sembrare una vera e propria zucca.

Halloween, trucco da zucca: i passaggi per la base

Vediamo quindi tutti i passaggi per la realizzazione del trucco da zucca scelto per Halloween:

Disegnare con una matita bianca la forma della zucca sul viso

Riempire tutto l’interno della zucca con un fard o un fondotinta aranciato e sfumare con un pennello o con una spugnetta

A questo punto ricalca il contorno della zucca con una matita nera per occhi.

La base è pronta.

Halloween, trucco da zucca: disegna i dettagli

Una volta creata la base, andiamo a disegnare i dettagli della zucca:

Traccia delle linee all’interno della zucca con una matita per occhi nera in modo tale da sottolineare gli spicchi;

Disegna un rombo intorno ad ogni occhio sempre con una matita nera;

A questo punto disegna la coda e le foglie della zucca con ombretti verdi;

E infine per renderla più originale ed unica puoi inserire Glitter o brillantini che renderanno il trucco ancora più bello.

Ecco che il vostro trucco è pronto. E’ ora di vestirvi e andare alla festa. Buon Halloween e buon divertimento.