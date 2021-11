Ventesimo anniversario Harry Potter e la pietra filosofale: cosa sapere

Il film “Harry Potter e la pietra filosofale” compie 20 anni!!!E’ uscito nel 2001 negli Stati Uniti. E’ diretto da Chris Columbus e sceneggiato da Steve Klove ed è stato distribuito dalla Warner Bros. La storia racconta il primo anno di scuola ad Hogwarts di Harry Potter, dove scopre di essere un mago famoso e dove inizia la sua istruzione magica. Narra anche tutte le avventure con i suoi amici più stretti. Il film ebbe subito successo tanto da ottenere l’Oscar ed ebbe successivamente 7 seguiti. Ma adesso, senza perderci in chiacchiere, vi vogliamo dare una notizia bomba che sicuramente amerete.

Ventesimo anniversario Harry Potter e la pietra filosofale: in arrivo al cinema

Per tutti gli amanti di Harry Potter, siete curiosi di sapere la super novità? Il film “Harry Potter e la pietra filosofale”, per festeggiare il ventesimo anniversario, verrà nuovamente proiettato in tutti i cinema d’Italia. Il film potrà essere visibile solamente in un deteminato periodo che va da giovedì 9 Dicembre a domenica 12 Dicembre 2021. Questa è un’occasione unica e che non potete perdervi. Sarà un modo anche per rivivere la magia di una saga che ha coinvolto ed appassionato il pubblico di tutto il mondo.

Harry Potter e la pietra filosofale: dove poterlo vedere

Come anticipato, il film sarà su tutti gli schermi dei cinema italiani a partire da giovedì 9 Dicembre fino a Domenica 12 Dicembre 2021. Per tutti coloro che non stanno nella pelle e non riescono ad aspettare l’arrivo del mese e del film al cinema, vogliamo dirvi che il film di Harry Potter sarà possibile vederlo anticipatamente Martedì 16 Novembre 2021 su Sky Cinema Family. Ricordiamo che per poterlo vedere su Sky Cinema Family, bisogna essere abbonati. Noi sicuramente lo andremo a vedere al cinema sgranocchiando dei buoni pop corn caldi e sorseggiando una coca cola, e voi?

