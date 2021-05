Quali sono i musei più importanti d’Italia? I più famosi, quelli presi d’assalto (almeno in epoca pre-Covid), da flotte di turisti provenienti da ogni parte del mondo? Se alcuni sono conosciuti in tutto il globo terrestre, altri rappresentano delle valide alternative per discostarsi dal già ampiamente noto e andare a scoprire delle chicche dal valore inestimabile. Se siete curiosi di saperne di più (anche in vista delle tanto attese riaperture), vi diamo qualche suggerimento imperdibile.

I musei più famosi in Italia

Ovviamente non abbiamo la pretesa di essere in grado di elencarli tutti, ma possiamo fornire un piccolo contributo nel raccogliere di seguito alcuni tra i musei più visitati della nostra penisola. Li conoscete già?

Museo Egizio . Con la sua vasta collezione di manufatti egizi, il Museo di Torino è uno dei più grandi d’Italia, ma allo stesso tempo anche uno dei più vasti depositi di antichità egizie nel mondo, con più di 30.000 oggetti. Secondo una classifica del 2019, è risultato il sesto museo italiano più visitato.

. Con la sua vasta collezione di manufatti egizi, il Museo di Torino è uno dei più grandi d’Italia, ma allo stesso tempo anche uno dei più vasti depositi di antichità egizie nel mondo, con più di 30.000 oggetti. Secondo una classifica del 2019, è risultato il sesto museo italiano più visitato. Galleria degli Uffizi . Non ha bisogno di presentazioni: è uno dei musei più famosi d’Italia in quanto ospita una vastissima collezione di opere d’arte, gran parte delle quali provenienti dal Rinascimento . Qui è possibile ammirare, tra gli altri, a Nascita di Venere e la Primavera del Botticelli.

. Non ha bisogno di presentazioni: è uno dei in quanto ospita una vastissima collezione di opere d’arte, gran parte delle quali provenienti dal . Qui è possibile ammirare, tra gli altri, a Nascita di Venere e la Primavera del Botticelli. Parco archeologico di Pompei . Costituisce una delle principali attrazioni d’Italia. L’antica città romana sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e riscoperta solo nel 1748, si è conservata in ottimo stato grazie alla mancanza di aria e umidità. Condizioni che avrebbero potuto deteriorarne i resti. E’ di sicuro una delle mete più ambite.

. Costituisce una delle principali attrazioni d’Italia. L’antica città romana sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e riscoperta solo nel 1748, si è conservata in ottimo stato grazie alla mancanza di aria e umidità. Condizioni che avrebbero potuto deteriorarne i resti. E’ di sicuro una delle mete più ambite. Villa d’Este, Roma (Tivoli) . Villa d’Este si trova appena fuori Roma: patrimonio mondiale dell’UNESCO, fu voluta dal cardinale Ippolito d’Este su un sito già anticamente sede di una villa romana. Fu progettata nel XVI secolo e continua ad attirare i visitatori per il suo splendido giardino rinascimentale a terrazze e per la sua abbondanza di fontane . È uno degli esempi più notevoli del Rinascimento in Italia.

. Villa d’Este si trova appena fuori Roma: patrimonio mondiale dell’UNESCO, fu voluta dal cardinale Ippolito d’Este su un sito già anticamente sede di una villa romana. Fu progettata nel XVI secolo e continua ad attirare i visitatori per il suo splendido giardino rinascimentale a terrazze e per la sua abbondanza di . È uno degli esempi più notevoli del Rinascimento in Italia. Museo nazionale di Capodimonte . Sito all’interno dell’omonima reggia, ospita gallerie di arte antica, una di arte contemporanea e un appartamento storico. Conserva prevalentemente pitture realizzate, tra gli altri, anche da Raffaello, Tiziano, Ludovico Carracci, Guido Reni.

. Sito all’interno dell’omonima reggia, ospita gallerie di arte antica, una di arte contemporanea e un appartamento storico. Conserva prevalentemente pitture realizzate, tra gli altri, anche da Raffaello, Tiziano, Ludovico Carracci, Guido Reni. Galleria Borghese, Roma. All’interno di Villa Borghese è ospitata una delle più grandi collezioni d’arte di Roma. Ne fanno parte dipinti e sculture di importanti artisti italiani, quali Canova, Caravaggio, Tiziano e Raffaello.

Roma. All’interno di Villa Borghese è ospitata una delle più grandi collezioni d’arte di Roma. Ne fanno parte dipinti e sculture di importanti artisti italiani, quali Canova, Caravaggio, Tiziano e Raffaello. Colosseo , Roma. Restando nella città eterna, non si può tralasciare il Colosseo, ovvero il più grande anfiteatro mai costruito. Rimane l’attrazione più visitata di Roma. Per un’esperienza completa, vi consigliamo di partecipare ai tour guidati dei sotterranei.

, Roma. Restando nella città eterna, non si può tralasciare il Colosseo, ovvero il più grande anfiteatro mai costruito. Rimane l’attrazione più visitata di Roma. Per un’esperienza completa, vi consigliamo di partecipare ai tour guidati dei sotterranei. Reggia di Caserta (Caserta). Sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO, la Reggia è un’antica residenza reale costruita per il re Borbone di Napoli. Oltre il sontuoso palazzo che cattura la vista all’arrivo, comprende il parco, i giardini e un’area boschiva oltre all’Acquedotto Carolino e al complesso industriale di San Leucio, anticamente costruito per la produzione della seta.

Qual è il museo più grande d’Italia?

Con i loro 43.000 mq, i Musei Vaticani si aggiudicano il primato in fatto di grandezza (anche se pensiamo che anche in quanto a visite non siano da meno) a livello nazionale. Si dice che non bastino 8 ore per visitarli tutti. E, difatti, è necessario tornarci più volte per poter apprezzare appieno le bellezze delle stanze di Raffaello, della Cappella Sistina e dell’inestimabile repertorio in essi presente.

