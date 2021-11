Il Collegio 6: anticipazioni, cast e personaggi quarta puntata

Il Collegio 6: anticipazioni

Su Rai 2 è arrivata al giro di boa una delle trasmissioni cult, Il Collegio: la quarta puntata della sesta edizione va in onda martedì 23 novembre in prima serata dopo una settimana di stop. Il docu-reality che piace tanto ai ragazzi si svolge negli anni Settanta e nello specifico nel 1977. Giancarlo Magalli è ancora una volta il narratore che racconta ai telespettatori a casa questo decennio. Ma cosa e chi vedremo in questo appuntamento?

Il Collegio 6: cast

I nuovi allievi sono Sara Masserini (16, Colzate – Bg), Alessandro Giglio (15, Torino), Gaia Cascino (16, Roma), Giovanni Junior D’ambrosio (15, Napoli), Federica Cangiano (14, Napoli), Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb). E ancora Vincenzo Rubino (16, Bari), Rebecca Parziale (14, Genova) Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br), Sveva Accorrà (14, Monza), Simone Casadei (16, Coriano – Rn). Infine troviamo Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi), Filippo Romano (14, Scandicci – Fi), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Valentina Comelli (15, Zone – Bs), Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn). Ecco invece gli insegnanti:

Andrea Maggi, insegnante di italiano;

Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze naturali;

Luca Raina, storia e geografia;

Alessandro Carnevale, insegnate di educazione artistica

Ricordiamo che Sveva Accorà ha già abbandonare di lasciare l’Istituto, visto che non ha voluto fare assolutamente il taglio di capelli.

Il Collegio 6: anticipazioni

In giardino il Preside è pronto per il classico discorso d’inizio settimana che si preannuncia ricca di sorprese e finirà con la consegna delle pagelle di metà corso: lo scopo è quello conquistare la sufficienza e la tanto ambita cravatta rossa. Per iniziare, i ragazzi – divisi in due squadre – saranno impegnati in una partita di calcio e saranno protagonisti di un vero e proprio “derby” del Collegio. Sarà poi la volta di fare in uno shooting fotografico: divisi in quattro gruppi, gli studenti dovranno dare vita allo scatto perfetto. La gara si sposterà poi sul piano canoro-danzante: il contest vedrà una coppia distinguersi sulle altre, e i vincitori potranno avere un meritato premio. Gli allievi, infine, parteciperanno a un nuovo corso: il progetto cinema. C’è comunque chi tra una competizione e l’altra riuscirà a trasgredire le regole, mandando su tutte le furie insegnanti e governanti.

Leggi anche: