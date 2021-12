Il Collegio 6: anticipazioni, cast e personaggi sesta puntata

Il Collegio 6: anticipazioni

Su Rai 2 sta quasi per finire una delle trasmissione più seguite del pubblico della Rete, Il Collegio: la sesta puntata della sesta edizione va in onda martedì 7 dicembre. Il docu-reality che piace tanto ai più giovani quest’anno va in scena negli anni Settanta e nello specifico nel 1977. Giancarlo Magalli è ancora una volta il narratore che racconta al pubblico da casa questo decennio. Ma cosa e chi vedremo in questa puntata?

Il Collegio 6: cast

I nuovi allievi sono Sara Masserini (16, Colzate – Bg), Alessandro Giglio (15, Torino), Gaia Cascino (16, Roma), Giovanni Junior D’ambrosio (15, Napoli), Federica Cangiano (14, Napoli), Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb). E ancora Vincenzo Rubino (16, Bari), Rebecca Parziale (14, Genova) Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br), Sveva Accorrà (14, Monza), Simone Casadei (16, Coriano – Rn). Infine troviamo Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi), Filippo Romano (14, Scandicci – Fi), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Valentina Comelli (15, Zone – Bs), Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn). Ecco invece gli insegnanti:

Andrea Maggi, insegnante di italiano;

Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze naturali;

Luca Raina, storia e geografia;

Alessandro Carnevale, insegnate di educazione artistica

Il Collegio 6: anticipazioni

Comincia un’altra settimana e saranno molte le news per gli studenti. Nell’appuntamento passato i nuovi arrivati, Davide Cresta, diciassettenne messinese dalla vita scolastica difficile, e Matteo Palazzo, sedicenne italofrancese, origini catanesi, appassionato di sport, hanno già conquistato gli altri ragazzi. Arriverà il giorno del convegno dedicato ai ragazzi e al loro rapporto con la scuola e la famiglia, e perciò saranno chiamati anche i genitori dei collegiali a prenderne parte. Mamma e papà avranno la possibilità di riprovare l’emozione dei banchi di scuola, inoltre potranno curiosare nelle stanze dei figli. Il progetto cinema che vede a capo il regista Lorenzo Vignolo impegnerà gli studenti che dovranno scrivere le sceneggiature del corto e poi girarlo a breve. Il tutto senza lasciare da parte gli studi.

