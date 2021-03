In un periodo storico complesso e sfaccettato come quello che stiamo vivendo, nonostante la situazione attuale ci spinga a diffidare e a chiuderci in noi stessi, non dobbiamo perdere di vista ciò che è importante e fondamentale per il nostro futuro.

Podcastory lancia un progetto in collaborazione con Sorgenia, uno dei principali fornitori di energia elettrica e gas naturale, per promuovere la sfida all’impiego di energie rinnovabili, rivolgendosi ai giovani che, nel futuro più prossimo, saranno chiamati a prendere le decisioni chiave relative al nostro Pianeta.

E, per coinvolgerli a tutto tondo, è stato progettato un contest (lo trovate qui) dedicato a chi si diplomerà quest’anno.

I maturandi vengono chiamati ad immaginare il futuro, ovviamente in chiave sostenibile, e descriverlo in un racconto, nel quale sia ben visibile la sostenibilità, a partire dai mezzi di trasporto, fino ad arrivare alla gestione della quotidianità.

Si tratta di un’iniziativa davvero interessante, che probabilmente troverà la partecipazione di molti “visionari”, e che darà loro la possibilità, spesso in prima fila sul tema della salvaguardia dell’ambiente, di esprimere la propria opinione e le proprie idee.

Inoltre, Sorgenia si propone come mecenate nei confronti delle proposte più interessanti, con l’offerta di venti borse di studio per chi, dopo la maturità, ha intenzione di approfondire le suo conoscenze in materia di ambiente e sostenibilità.

Insomma, un’opportunità da non perdere!