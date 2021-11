Netflix ha appena rilasciato il trailer di “Inventing Anna” di Shonda Rhimes e ha anche annunciato che la storia della truffatrice Anna Delvey sarà presentata a febbraio. In “Inventing Anna” Julia Garner , la vincitrice dell’Emmy di “Ozark”, interpreta Anna, l’oggetto delle ossessioni e delle proiezioni di tutti gli altri.

Inventing Anna, la trama

La serie si basa sulla storia della falsa ereditiera tedesca trasformatasi nella fantomatica Anna Delvey. Inventing Anna è la storia di Anna Delvey – il cui vero nome è Anna Sorokin – che è riuscita a ingannare parecchi facoltosi personaggi di New York facendo credere loro di essere un’ereditiera miliardaria. Come? Ha finto di avere accesso a un fondo fiduciario di 60 milioni di dollari, è riuscita a noleggiare un jet privato, è andata alle feste più esclusive e ha vissuto in un lussuoso hotel di New York. Anna, però, non possedeva nulla di tutto ciò, ed alla fine è stata sorpresa (niente spoiler, è un fatto di cronaca a conoscenza di chiunque).

Nella primavera del 2019, la vera Anna era sotto processo: la Rhimes ricorda la difficoltà di scrivere la storia mentre si evolveva. “È stata un’esperienza davvero pazzesca”, ha dichiarato. “Ci siamo fermati letteralmente ed abbiamo aspettato il verdetto in modo da poter scrivere la fine dello spettacolo”.

Il trailer

Dopo mesi di attesa, il 22 novembre scorso Netflix ha finalmente rilasciato il primo teaser trailer di Inventing Anna. Guardalo qui sopra.

Il cast

Anna Chlumsky interpreta Vivian, un personaggio di reporter liberamente ispirato a Pressler, che “raccoglie i racconti di altre persone su chi sia Anna. Vivian è la persona che ci accompagna attraverso l’intera faccenda.” Oltre a Chlumsky e Garner, il cast di “Inventing Anna” è composto da Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney e Laverne Cox.

Data di uscita di Inventing Anna

Oltre a condividere il primo teaser trailer della serie, Netflix ci ha fatto un altro regalo, quello di svelarci la data di uscita di Inventing Anna. Il giorno da segnare in calendario, rullo di tamburi, è l’11 febbraio 2022, data nella quale sarà presentata in anteprima sulla piattaforma.

