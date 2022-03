Kappa FuturFestival 2022: date, biglietti e come arrivare

Kappa FuturFestival 2022: date

Kappa FuturFestival ha svelato la programmazione completa per la sua nona edizione, attesa al Parco Dora di Torino da venerdì 1 a domenica 3 luglio 2022. Sono più di 70 le band che si alterneranno sui palchi che si troveranno all’interno della futuristica location del Parco Dora, sede storica di Kappa FuturFestival. Ecco gli artisti annunciati fino ad oggi:

Venerdì 1 luglio

AMELIE LENS | ANDREA OLIVA | BEN BÖHMER live | BORIS BREJCHA | CHELINA MA-NUHUTU | FJAAK live | FARRAGO B2B MILO SPYKERS | FOUR TET | I HATE MODELS | JOHN SUMMIT | MI-CHAEL BIBI | NYEGE NYEGE with HHY and THE KAMPALA UNIT, KABEAUSHÉ, JAY MITTA and ANTI VAIRAS, MENZI, TURKANA | PEGGY GOU | REINIER ZONNEVELD LIVE | SYREETA | WADE

Sabato 2 luglio

AGORIA | CAMELPHAT I CRAIG RICHARDS | CARL CRAIG presents PAPERCLIP PEOPLE live | CHLOÉ CAILLET | DENIS SULTA | DERRICK CARTER | DIPLO | HONEY DIJON | JAMIE JONES B2B THE MARTINEZ BROTHERS | JOYHAUSER | PAN-POT | RICARDO VILLALOBOS | SATOSHI TOMIIE live | SOLOMUN | SONJA MOONEAR | TALE OF US | THE BLESSED MADONNA | YOUNIVERSE

Domenica 3 luglio

ANOTR | ANTAL | BEDOUIN | BLACKCHILD | CARL COX I CYBOTRON live | DANILO PLESSOW/MCDE | DANNY TENAGLIA | DENNIS CRUZ I ENRICO SANGIULIANO | DETLEF | FISHER | HELENA HAUFF | JOSEPH CAPRIATI | MATHEW JONSON FEAT. Xx ISIS xX | MICHAEL BIBI B2B SETH TROXLER | MONIKA KRUSE | PACO OSUNA | PAULA TAPE | PAWSA | SOLARDO | YOUNG MARCO

Kappa FuturFestival 2022: biglietti

Sono già disponibili i biglietti per Kappa FutuFestival 2022 e ricordiamo che ci sono diversi pacchetti:

INTERO WEEKEND 108 EURO

INTERO WEEKEND VIP EXPERIENCE 331 EURO

SABATO E DOMENICA 81 EURO

SABATO E DOMENICA VIP EXPERIENCE 249 EURO

VENERDÌ 43 EURO

VENERDÌ VIP EXPERIENCE 114 EURO

SABATO O DOMENICA 54 EURO

SABATO O DOMENICA VIP EXPERIENCE 147 EURO

La Vip Experience comprende:

Ingresso dedicato

Terrazze VIP

Lounge Dedicata (Premium Food & Drinks)

Parcheggio

Guardaroba & Toilette

Cassa Top-Up

Premium Cocktail Bar

Kappa FuturFestival 2022: come arrivare

Il nuovo Parco Dora si trova in Corso Mortara angolo Via Orvieto. Ecco come arrivare: